'Российский контингент сокращается ежемесячно': Зеленский раскрыл цифры и ответил, получает ли Украина разведданные от Европы и США

Российская армия ежемесячно теряет на поле боя в Украине от 8 до 10 тысяч военнослужащих. В то же время каждый километр продвижения вглубь украинской территории для страны-агрессора обходится примерно в 157 ликвидированных оккупантов.

Об этом в интервью BBC заявил президент Владимир Зеленский. Вместе с тем он добавил, что страны Европы и США продолжают предоставлять нашему государству разведданные, в том числе и о предупреждении о массированных обстрелах РФ.

"Российский контингент, задействованный в войне против Украины, ежемесячно сокращается на 8–10 тысяч человек", – заявил украинский лидер.

Тактика оккупантов и украинские контратаки

По его словам, тактика российских захватчиков по Запорожью, Днепру, Херсону и Харькову не изменилась.

На Сумском направлении пока нет признаков наступления противника. Основными факторами сдерживания врага, подчеркнул Зеленский, остаются усиление бригад, дополнительное обучение военных и развитие возможностей беспилотных подразделений.

Что касается потерь оккупантов, то с декабря 2025 года Силы обороны ежемесячно уничтожают в среднем 30–35 тысяч военных РФ, включая погибших и тяжело раненых, которые не возвращаются в строй.

В то же время ежемесячная мобилизация в России оценивается примерно в 40–44 тысячи человек, но не все солдаты попадают на передовую.

Ситуация с разведданными для Украины

"Украина продолжает получать разведданные от европейских государств и США – на том же уровне, что и раньше", – заявил Зеленский

Президент отметил, что США традиционно предоставляют Украине значительный объем информации, хотя он не всегда охватывает весь спектр данных, на который рассчитывали ВСУ.

Кроме того, Украина получает от партнеров предупреждения об ударах, в частности крылатыми, баллистическими ракетами, и дронами.

Напомним, в этом же интервью глава государства заявил, что Соединенные Штаты требуют от Украины провести выборы президента до начала лета. Он подчеркнул: если проведение выборов сможет положить конец войне, то это можно сделать, но важно, чтобы голосование прошло справедливо.

