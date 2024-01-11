Российский оккупант пробовал отбиться от украинского дрона лопатой, но план не удался. Видео

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских оккупантов на поле боя с помощью FPV-дронов. Захватчики пытаются всеми силами отбиться от БПЛА и даже используют для этого лопаты.

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Однако лопата не помогла террористу, и он был ликвидирован в окопе. Соответствующее видео в Telegram-канале опубликовал журналист Юрий Бутусов.

Оккупанта, который пытался спрятаться в окопе, обнаружили с помощью дрона. Украинский БПЛА облетел захватчика с другой стороны и уничтожил его.

При этом оккупант пытался сбить дрон в нескольких метров от себя с помощью лопаты.

"Сходу припомнить сложно, но скорее всего сбивать лопатами дроны российские солдаты еще не пробовали", – написал Бутусов.

В комментариях к посту пользователи соцсети напомнили, что ранее российские военные уже пробовали отбиваться от БПЛА автоматами и палками.

Напомним, Силы обороны Украины во время боевой работы 10 января уничтожили на нашей земле и в небе 75 единиц вооружения и военной техники российской армии. Также вражеское войско проредили на 830 единиц живой силы.

Ранее сообщалось, что защитники Украины успешно уничтожают российскую военную технику даже на территории России. В последние дни она ярко пылала, в частности, в Курской и Брянской областях РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские десантники продолжают в сложных условиях эффективно уничтожать технику российской оккупационной армии. Только в одном бою воин 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожил сразу четыре боевых бронированных машин ВС РФ.