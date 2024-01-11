Видео дня
ВСУ отминусовали за сутки 830 оккупантов и 22 ББМ врага
Силы обороны Украины во время боевой работы 10 января уничтожили на нашей земле и в небе 75 единиц вооружения и военной техники российской армии. Также вражеское войско проредили на 830 живой силы.
В целом с начала полномасштабной войны защитники ликвидировали 367 620 оккупантов. Данные о потерях ВС РФ сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Новость дополняется...
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!