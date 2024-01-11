Врагам Украины не спрятаться: защитники показали, как уничтожают технику оккупантов на территории России. Видео

Защитники Украины успешно уничтожают российскую военную технику даже на территории России. В последние дни она ярко пылала, в частности, в Курской и Брянской областях РФ.

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Соответствующее видео показал в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц". Он уточнил, что в районе села Лемешовка в Брянской области взлетела на воздух военная инженерная техника, а возле населенного пункта Случовск – взводный опорный пункт.

Тем временем в районе села Николаево-Дарьино бойцы Сил обороны "демилитаризовали" минометный расчет оккупантов.

Напомним, ранее в Донецкой области операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий уничтожили новейший вражеский комплекс РЭБ "Тирада-2". Этот комплекс предназначен для выведения из строя спутников связи. После определения координат противника операторы ССО направили огонь ракетного подразделения сил обороны на цель.

Также подразделение ГУР Министерства обороны "Кабул 9" уничтожило более сотни единиц вражеской техники. Подразделение сформировали ветераны украинских спецслужб и ВСУ. На их счету танки, РЭБ, артсистемы, самолеты Су-25, САУ, ЗРК и прочее.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинские бойцы точным ударом из САУ "Богдана" уничтожили вражеский танк. В результате прямого попадания техника захватчиков превратилась в груду обгоревшего металла.

– В ДШУ ВСУ показали, как украинские десантники продолжают в сложных условиях эффективно уничтожать технику российской оккупационной армии. Только в одном бою воин 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожил сразу четыре боевых бронированных машин ВС РФ.