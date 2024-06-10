Российский пропагандист 'слил' реальное отношение России к Китаю: в Пекине возмущены, назревает скандал

В эфире российского телевидения публично заявили, что РФ должна опасаться Китая, даже несмотря на то, что столкнулась со сдерживанием со стороны Запада во время войны против Украины. Там фактически дали понять, что, строя на публику дружбу с Пекином, на самом деле Москва считает его своим настоящим врагом.

Это вызвало волну возмущений в китайском медиапространстве, в то же время некоторые политологи выразили убеждение, что озвученное было не случайностью, а указанием самого диктатора Владимира Путина. OBOZ.UA рассказывает подробнее о ситуации, из-за которой назревает скандал между двумя дружественными странами.

Пропагандист заявил об угрозе РФ со стороны Китая

Так, поводом для скандала стали высказывания ведущего росТВ Сергея Мардана о "китайском плане по захвату мира". По его мнению, пока РФ борется с коллективным Западом, не кто иной, как Китай, в скором времени "может стать проблемой".

"Россия – это империя, а империя может быть только военным государством. Военное государство должно сражаться и заставлять окружающих варваров подчиняться или усмирять их! Если мы будем недостаточно сильны, Китай однажды станет проблемой и для нас", – говорил пропагандист.

Примечательно, что не только этот россиянин высказал такое мнение о Китае. Его слова подхватил коллега Дмитрий Борисенко. Он заявил, мол, отрицательно относится к Мардану и "всем миньонам Соловьева", но его опасения в отношении КНР понимает.

"Лично я также считаю, что союз с Китаем – это утопия. Китай еще те националисты, для которых Поднебесная превыше всего, а остальной мир – это только инструмент для достижения своих целей. И еще бабушка надвое сказала, кто в перспективе для нас более опасен: США или Китай. И это не лицемерие, а здоровый прагматизм. Или напомнить примеры "дружбы" со стороны Китая?" – добавил пропагандист.

Реакция китайских СМИ

В скором времени в китайских соцсетях и медиа появились видео с фрагментом высказываний одного из рупоров Кремля. На кадрах указали его слова на китайском.

"Ведущий российского государственного телевидения Сергей Мардан порол чушь и продвигал теорию китайской угрозы. Мардан заявил: "Китай не настоящий друг России". Об этом он сказал в программе "Соловьев Live" с заголовком "План Китая по захвату мира". Это проявление лицемерной натуры России, заявляющей о дружбе с нами без границ, но кричащей о желтой угрозе", – говорилось в подписи.

Китайские журналисты отметили: по словам ведущего государственного телевидения РФ, настоящим врагом страны является не Украина, не США, Европа и западные государства, а Китай, которого она "должна всегда остерегаться". Они возмутились, что во время российско-украинской войны Кремль сталкивается со сдерживанием и санкциями со стороны США и Запада, но единственным реальным врагом "вдруг" считает Пекин.

В отличие от журналистов, китайские политологи оказались менее удивлены такому. Они признали, что для российского общественного деятеля необычно внезапно "восстать против Китая", ведь росТВ на самом деле является рупором путинского режима. Поэтому предполагают, что Мардан не мог сказать подобное самостоятельно, а действовал по указанию Путина.

"Высказывания Мардана, возможно, раскрыли главную тайну. То есть Путин изначально не решался нападать на Украину, но по наущению и при подстрекательстве Си Цзиньпина решил пойти на риск, думая, что сможет легко победить ее. Однако это не так. Сегодня Си Цзиньпин и Коммунистическая партия Китая (КПК) изо всех сил пытаются защитить себя, страдают от экономических трудностей и обеспокоены вторичными санкциями со стороны США и Европы, поэтому они, похоже, отступают. А Путин и Россия злятся, потому что они попали в трясину войны", – заявил в комментарии изданию The Epoch Times политолог Чэнь Поконг, живущий в США.

Китайская писательница Шэн Сюэ, живущая в Канаде, также уверена, что высказывания Мардана не были случайностью. По ее мнению, у Путина есть свои амбиции и ему нужна была поддержка Си Цзиньпина для вторжения в Украину. Но теперь он увидел, что это фактически поставило РФ в сложную ситуацию, из которой трудно выбраться, когда ее силы серьезно ослаблены.

"Россия понимает, что обещания КПК, с одной стороны, ложны и в то же время Си Цзиньпин хочет использовать эту войну, чтобы ослабить Россию, чтобы он мог стать настоящим боссом крупнейшей коммунистической страны мира. Теперь Путин должен осознать, что его обманули, и он должен был об этом пожалеть", – сказала она.

В китайской сети также встречаются мнения о том, что высказывания Мардана полностью соответствуют недавним заявлениям Путина. Диктатор говорил, что Россия "рассматривает возможность бомбардировки густонаселенной страны" и что начало войны против Украины было вызвано провокацией "людей с недобрыми намерениями" (в Китае считают, что он имел в виду Си Цзиньпина).

Журналисты нашли отголоски этого и в более чем двухчасовом интервью Путина бывшему ведущему американского канала Fox News Такеру Карлсону в Москве в феврале 2024 года. Тогда он признал, что его страна сильно отстает от Китая по численности населения и экономическим масштабам, а "угроза с его стороны намного превышает угрозу со стороны РФ".

После недавней поездки в Пекин и встречи с Си Цзиньпином кремлевский лидер публично хвастался налаживанием двусторонних отношений и подписанием различных соглашений с Китаем. Но в одном из выступлений диктатор сказал, что РФ и КНР – соседи, а "соседей, как и родственников, выбирать нельзя".

Поэтому на фоне этого скандала с высказываниями российского пропагандиста китайские политологи (живущие за границей) напомнили, что Россия и Китай просто находятся в отношениях взаимной выгоды. По их мнению, когда за кулисами будет возможность, обе стороны откажутся друг от друга и обратятся "за помощью" к Западу.

Как сообщал OBOZ.UA, публично в Китае называют "безосновательным и безответственным очернением" заявления о наличии разведданных по предоставлению КНР летального оружия РФ. Пекин официально отрицает какую-либо военную помощь России в войне против Украины.

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