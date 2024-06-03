В FT узнали, о чем Путин просил Си Цзиньпина на встрече: было три пункта

Кремлевский диктатор Владимир Путин на встрече с главой КНР Си Цзиньпином обсудил три ключевых вопроса. Среди них: соглашение по "Силе Сибири-2", отказ от участия в конференции, организуемой Украиной в Женеве, и расширение деятельности китайских банков в России.

Однако переговоры по газопроводу застряли из-за ценовых требований Китая. Об этом сообщают источники Financial Times.

Москва считает требования Пекина по цене и объемам поставок необоснованными. По информации британской газеты, Китай стремится получать газ по ценам, близким к российским внутренним, существенно субсидируемым. Кроме того, КНР хочет закупать лишь часть планируемой мощности газопровода, которая составляет 50 млрд кубометров газа в год.

Источники FT обратили внимание на то, что глава "Газпрома" Алексей Миллер не присутствовал в составе российской делегации во время визита Путина в Пекин. По данным газеты, в еще неопубликованном отчете крупного российского банка "Сила Сибири-2" была исключена из базового прогноза для "Газпрома", что привело к снижению ожидаемой прибыли компании почти на 15% в 2029 году, когда, по прогнозу банка, газопровод имеет заработать.

Также FT сообщает, что Китай и Россия обсуждают возможность финансирования торговли компонентами для российской оборонной промышленности с участием одного или нескольких китайских банков, что может вызвать санкции со стороны США.

Вашингтон обвиняет Пекин в поддержке российской оборонно-промышленной базы из-за снабжения станков, полупроводников и других товаров двойного назначения. КНР отрицает эти обвинения, называя торговые отношения с РФ "нормальными".

Кроме того, FT отмечает, что 31 мая Китай объявил о пропуске саммита по Украине в Женеве. По данным газеты, соглашение по "Силе Сибири-2" остается неопределенным, а предполагаемое сотрудничество с китайскими банками будет меньше, чем ожидала Россия.

Кремль и китайские власти не ответили на запросы FT прокомментировать эту информацию, а "Газпром" отказался от комментариев.

Как сообщал OBOZ.UA, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об обеспокоенности поддержкой Китаем действий России в войне против Украины. В то же время, он предупредил, что за такую позицию Пекину грозит потеря сотрудничества с западными странами.

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