Вечером 8 апреля в Яковлевском муниципальном округе Белгородской области с российского самолета "нештатно сошла" фугасная авиабомба. ФАБ упала на автомобильную дорогу Томаровка-Ракитное, причем в тот момент, когда по ней двигались два гражданских автомобиля. Из-за удара российского самолета по собственной территории пострадали люди.

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Местные власти падение российской авиабомбы выдали за начало ремонтных робот. О самой бомбе и о раненом мирном жителе не сообщалось, отмечает оппозиционное издание РФ ASTRA.

Как выяснило издание, ФАБ с российского самолета упала прямо перед машиной 36-летнего местного жителя. Бомба не взорвалась, поэтому в дороге только образовалась воронка, а мужчина получил ранения.

О том, что пострадавший из-за множественных осколочных ранений был госпитализирован, неофициально подтвердили в медицинских службах региона, также факт ранения изданию подтвердили знакомые госпитализированного мужчины.

В свою очередь, очевидцы сообщили, что экстренные службы запретили местным жителям фотографировать место происшествия и выкладывать любую информацию в социальные сети, чтобы "не дестабилизировать обстановку". Тем не менее, два снимка с места происшествия очевидцами были обнародованы.

"В связи с проведением работ на участке дороги "Томаровка-Ракитное" временно перекрыто движение. Перекрыт участок автодороги Томаровка-Красная Яруга от нижнего кольца поселка Томаровка до поворота в Бутово. Просим вас воспользоваться альтернативными путями объезда", – официально сообщили власти.

Издание отмечает, что как минимум 50 авиабомб – 44 ФАБа и 6 УМПБ – а также три ракеты упали с российских самолетов на территорию России только в 2025 году. Причем фиксируется значительный рост таких эпизодов, потому что за весь 2024 год на эти территории упали всего 165 авиабомб.

Как сообщал OBOZ.UA, когда в конце прошлого года летчики армии страны-агрессора России "потеряли" сразу две авиабомбы ФАБ-500 на Белгородщине, были эвакуированы более 150 россиян. Причем тогда бомбы рухнули рядом с жилыми домами.

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