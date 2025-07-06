Российский солдат сдался в плен после сбросов украинских дронов и прополз еще два километра. Видео

Украинские дроноводы снова пополнили обменный фонд. Всего парой сбросов они "убедили" очередного россиянина сдаться в плен.

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Тот полз к украинским позициям под наблюдением дронов в течение 10 часов – и на видео дал оценку российскому диктатору Владимиру Путину и профессионализму украинской армии. Операцию провели воины подразделения "Рубака" 77-й отдельной аэромобильной бригады.

"Дрон говорит на языке силы — оккупант капитулирует", – лаконично прокомментировали защитники содержание видео, в котором в считанные минуты уместилась операция продолжительностью в почти полсуток.

Во время разведки защитники заметили в лесополосе российского захватчика. После обнаружения оккупанта украинские воины сделали два сброса, которые "убедили" его сдаться в плен: чтобы засвидетельствовать серьезность своих намерений, тот активно жестикулировал и складывал руки, словно для молитвы.

"Молитвы" оккупанта были услышаны, ему сбросили инструкции, которые он должен был неукоснительно соблюдать.

К украинским позициям захватчик, у которого, судя по опубликованным кадрам, была ранена нога, должен был ползти около 2 км под палящим солнцем. Преодолеть это расстояние он с многочисленными передышками смог за около 10 часов. В течение всего этого времени с БпЛА украинские воины сбрасывали ему бутылки с водой. А однажды, судя по видео, даже чем-то подкормили.

На позициях новоиспеченного пленного "приняли" защитники, которые также дали ему попить, едва убедившись, что россиянин безоружен.

Завершается видео коротким комментарием пленного россиянина, который состоял из нескольких аксиом, в частности, что "Рубака" еб*шит п*даров", а "Путин – г*ндон".

"Слава Украине! Героям слава", – бодро завершил россиянин свой "спич".

Напомним, ранее стало известно, что россияне, воюющие за Украину, взяли в плен африканца из рядов армии Путина, он рассказал, как попал на "СВО".

А один из захватчиков, которого удалось пленить на Сумщине, признался в участии в расстреле украинского военнопленного. По словам преступника, убить безоружного украинца его заставил "приказ командира".

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