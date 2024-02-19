Российским оккупантам не спрятаться: защитники Украины показали, как уничтожают врага. Видео

Украинские защитники показали, как уничтожают технику противника на украинской земле. На этот раз под "разнос" попали боевые бронированные машины, грузовики и живая сила противника.

На кадрах показана работа пилотов РУБпАК 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. Соответствующее видео опубликовали Военно-морские силы ВС Украины.

На кадрах ролика видно, как украинские военные наносят мощные удары с помощью БПЛА, поражая личный состав оккупантов.

Также наши защитники ювелирно отработали по вражеской бронетехнике и грузовикам с БК.

"Вражеская бронетехника, грузовики, живая сила – незабываемая встреча с "птичками" пилотов РУБпАК николаевских морпехов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского гарантирована", – говорится в сообщении.

Напомним, украинские егеря-десантники недавно уничтожили военную базу оккупантов. Защитники несколькими точными ударами превратили в пепел вражескую технику, а также нанесли врагу потери в живой силе.

Как сообщал OBOZ.UA, дроны-камикадзе украинского производства продолжают "кошмарить" российских оккупантов. На этот раз БПЛА PEGAS в тандеме с еще одним дроном поразили вражескую бронетехнику. Весь процесс превращения российской "брони" в кучу металлолома украинские воины сняли на видео.