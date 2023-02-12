Российское наступление уже началось, они постепенно поднимают градус, – журналист

Российские оккупационные войска фактически начали свое "большое наступление" с момента назначения Валерия Герасимова командующим войсками РФ в Украине. Захватчики пытаются давить на Вооруженные силы Украины на разных направлениях и постепенно увеличивают интенсивность боевых действий.

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В то же время путинская армия испытывает проблемы с логистикой. Об этом в интервью Radio NV рассказал военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

По его словам, почти на всей линии фронта наблюдается активизация боевых действий и обстрелов. Российские оккупанты пытаются проводить ограниченные или полномасштабные штурмовые действия. Цаплиенко отметил, что для большого наступления России нужно не только огромное количество мобилизованных, но и выстроенная логистика, а с этим у врага проблемы.

"Для того, чтобы активно наступать, им нужно больше людей. Этих людей нужно накормить, надеть на них форму, посадить их на технику, которую нужно зарядить снарядами, патронами, боекомплектами. Эту технику нужно заправить. А еще нужно подтянуть госпитали", – отметил военный корреспондент.

Цаплиенко подчеркнул, что плохая логистика является главной проблемой России, поэтому полномасштабное наступление на всем участке фронта он считает маловероятным. В то же время захватчики будут пытаться искать слабые места в украинской обороне и концентрировать там свои силы.

Напомним, российская оккупационная армия продолжает сосредоточивать основные усилия на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Враг активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск

Ранее сообщалось, что в начавшемся новом наступлении российских оккупационных войск задействованы лучшие силы врага, оно будет сопровождаться жестокими боями.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский диктатор Владимир Путин отдал приказ своей оккупационной армии полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Глава Кремля размечтался о том, что захватчики выйдут на административные границы этих регионов к марту.

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