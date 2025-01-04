Российского пропагандиста Мартемьянова ликвидировали на Донбассе

В субботу, 4 января, на оккупированной РФ территории Донецкой области был ликвидирован российский пропагандист Александр Мартемьянов. Он был внештатным корреспондентом "Известий" и погиб от удара дрона по автомобилю.

Видео дня

Это произошло на трассе Донецк – Горловка, пишут российские пропагандистские СМИ. Вместе с Мартемьяновым в авто находились еще четверо работников СМИ страны-агрессора, они пострадали.

В "Известиях" заявили, что их корреспондент скончался от полученных ранений.

Ранее Александр Мартемьянов уже был ранен под Донецком в конце октября 2023 года. Тогда он был госпитализирован с травмами обеих ног.

Что же касается других российских пропагандистов, то о двух своих пострадавших сотрудниках сообщило РИА Новости (Максим Романенко и Михаил Кевхиев), еще о двух – издание "Блокнот".

В РФ сообщали, что их журналистов, получивших ранения при атаке дрона под Горловкой, везут в одну из больниц Донецка.

Как сообщал OBOZ.UA, российский пропагандист Владимир Соловьев засветился в оккупированном Угледаре и продемонстрировал масштабы разрушений, нанесенных городу войсками РФ.

Также мы писали о том, что в Украине будут судить пропагандиста из Крыма, впервые назвавшего оккупантов "вежливыми людьми". Речь идет о Борисе Рожине, обвинительный акт касательно него уже был направлен в суд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!