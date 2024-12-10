Российский пропагандист Владимир Соловьев недавно засветился в оккупированном Угледаре и продемонстрировал масштабы разрушений, нанесенных городу российскими войсками. Угледар, как и другие разрушенные города, стал символом героизма украинцев в противостоянии агрессору и свидетельством разрушительной сущности русской войны.

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На опубликованном видео он вместе с российскими военными осматривает полностью разрушенные здания. То, что когда-то было небольшим украинским городом, теперь превратилось в сплошные развалины.

Угледар стал местом тяжелых боев, где русская армия в течение года не смогла получить преимущества. Однако в результате постоянных атак город практически стерли с лица земли.

Символично то, что в центре Угледара стояли советские памятники, в частности мемориалы чернобыльцам и воинам-афганцам. Российская пропаганда годами обвиняла Украину в "презрении к советскому наследию", однако эти памятники уничтожили именно российские "освободители".

Разрушенные мемориалы стали ярким примером лицемерия российской пропаганды, оправдывающей агрессию борьбой с "укронацистами". При всех заявлениях Украина не только хранила память о советском прошлом, но и охраняла его материальные свидетельства, в отличие от оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, экскомандующий вооруженными силами США в Европе Бен Годжес тоже предполагал, что оккупация Угледара не позволит войску РФ достичь стратегической цели. По его убеждению, это связано с тем, что захватчики продолжают нести большие потери в боях с Силами обороны Украины.

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