Россия адаптировала командные структуры войск для ведения позиционной войны: в ISW оценили ситуацию

После начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия претерпела быструю и всестороннюю трансформацию. Агрессор оптимизировал войска для ведения позиционной войны.

Россияне попытались извлечь пользу из этой оптимизации, но их деградировавшие силы теперь неспособны к эффективной манёвренной войне в больших масштабах. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Враг изучил опыт войны против Украины

Российские вооружённые силы пересмотрели структуру, оснащение и тактику своих подразделений на каждом эшелоне, от группы войск до роты, чтобы иметь возможность вести позиционную войну с низкоквалифицированным личным составом, недостаточным количеством бронетехники и современных боеприпасов, а также слабым командованием и управлением.

Нынешние российские войска способны проводить только позиционные наступательные операции для подтверждения своей теории победы – пережить западную поддержку Украины и обеспечить постепенное территориальное продвижение. Россияне не могут и не будут просто воссоздавать свою структуру и возможности, существовавшие до 2022 года, после согласованного завершения или приостановки крупных боевых действий в Украине.

Аналитики ISW отмечают, что попытки Запада спрогнозировать среднесрочную военную угрозу со стороны России для НАТО будут крайне ошибочными, если они не будут основаны на глубоком понимании российской военной культуры, текущего потенциала российских вооружённых сил, а также структурных факторах и переменных, которые будут определять опыт, накопленный российскими войсками, и процессы их восстановления.

Угроза от РФ для Запада сохраняется

По мнению аналитиков, российская армия попытается воссоздать силы, способные к той или иной форме механизированного манёвра. Институциональная недобросовестность и культурные ограничения будут препятствовать, но не обесценивать полностью, усилиям России по разработке и реализации эффективного плана реконструкции.

Усилия по воссозданию российских вооружённых сил до 2030 года будут сочетать элементы структуры российских вооружённых сил до 2022 года, её нынешнюю адаптацию к позиционной войне и амбициозные возможности нанесения высокоточных ударов в гибридные силы, и не будут следовать ни одному из этих путей в ущерб другим

Кроме того, боевой опыт в Украине сформирует следующее поколение российских офицеров, которые в определённой степени учтут опыт Украины, несмотря на институциональные ограничения, препятствующие честному обсуждению извлеченных уроков. Однако частично или неэффективно воссозданные российские вооружённые силы всё ещё могут представлять угрозу интересам НАТО и США.

Аналитики ISW предупредили, что западные прогнозы не должны исходить из того, что российские войска не смогут угрожать НАТО в краткосрочной перспективе, поскольку в настоящее время они не могут проводить оперативные манёвры против высокоэффективных Вооружённых сил Украины. В связи с этим НАТО должно обновить как свои оценки возможностей России до 2022 года, так и свою подготовку к сдерживанию или отражению будущей российской агрессии против Европы.

Как сообщал OBOZ.UA,на днях Путин похвастался испытаниями ядерной крылатой ракеты "Буревестник". Диктатор настолько стремился создать впечатление "грозной силы", которой якобы обладает РФ, что к привычным басням об оружии, которое "не имеет аналогов" в мире, и рассказам о высочайшей "боеспособности" российской армии добавил откровенный бред в виде утверждения, что "Буревестник" является ракетой с "неограниченной дальностью".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!