Россия активизировала использование бронетехники в Украине: в ISW объяснили, что за этим стоит

Войска России совершили атаку с использованием бронетехники численностью примерно с батальон на фронте в западной части Запорожской области, что представляет собой смену врагом недавно наблюдаемой тактики механизированного штурма. Оккупанты начали и продолжают активизировать использование танков и БМП на фоне обсуждения о временном прекращении огня, к которому агрессор так и не присоединился, и будущих переговоров о прекращении войны.

Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики отметили, что оккупанты обычно не ведут механизированных штурмов широким фронтом, поэтому объяснили, какую цель может преследовать агрессор.

ВС РФ провели усиленную атаку на Запорожском направлении

Накануне Силы обороны юга Украины сообщили об отражении вечером 16 апреля серии российских механизированных атак вдоль дороги на линии Пятихатки – Степное – Лобково – Малые Щербаки – Малая Токмачка (фронт примерно 40 километров) к югу и юго-западу от Орехова на Запорожье. Их совершили подразделения 58-й общевойсковой армии (Южный военный округ ВС РФ) численностью примерно батальон, включая 320 солдат, 40 бронемашин, три танка и около 10 багги. Украинские защитники уничтожили все три российских танка и 29 ББМ, а также ликвидировали и ранили 140 оккупантов.

"Геолокационные кадры штурма указывают на то, что российские войска продвигались вдоль трассы Т-0515 Орехов – Пологи к югу от Малой Токмачки (юго-восточнее Орехова). Мы не наблюдали никаких других материалов, которые указывали бы на их дальнейшее продвижение по широкому фронту атаки", – говорится в сводке ISW.

Спикер Сил обороны полковник Владислав Волошин сообщил, что ВС РФ совершили аналогичный штурм в западной части Запорожской области 13 апреля. По его словам, оккупанты месяцами готовились к этим атакам и сконцентрировали дополнительные штурмовые группы. Как известно, о возможности активизации наступательных операций России на западе Запорожской области сообщалось еще с ноября 2024 года.

Военные эксперты подчеркнули, что российские силы, начиная с 2023 года, обычно не ведут механизированные штурмы широким фронтом. Вместо этого они проводят механизированные наступления единичными фронтальными штурмами на более узких и ограниченных участках, вероятно, пытаясь прорвать украинскую оборону большей концентрацией сил на одном участке или в рамках маневров для обхода с фланга и охвата украинских позиций.

"Поэтому тактическая цель этой атаки численностью в батальон остается непонятной, а имеющиеся кадры и украинские репортажи свидетельствуют о том, что ВСУ отбили ее. Возможно, российские силы намеревались провести механизированный штурм 16 апреля, чтобы исследовать украинскую оборону, оценить реакцию Украины и выявить возможные слабые места на позициях перед будущими более концентрированными штурмами", – предположили в ISW.

Также специалисты не исключают, что подразделения российской 58-й армии таким образом испытывали другую тактику. Пока не найдены доказательства того, что войска РФ где-то вдоль линии фронта недавно применили подобное механизированное нападение.

"Решение выделить примерно один батальон бронетехники для широкой механизированной атаки с, вероятно, минимальными преимуществами, является примечательным, учитывая значительные потери России в бронетехнике во время войны, сокращение запасов техники советских времен и ограниченные возможности производства, модернизации и ремонта бронетехники", – считают в ISW.

Причина активизации Россией использования бронетехники

По словам аналитиков, российские войска продолжают усиливать внедрение бронетехники на передовой именно на фоне переговоров о прекращении войны.

Командующий Нацгвардией Украины бригадный генерал Александр Пивненко 17 апреля сообщил, что защитники отразили усиленный механизированный штурм российской роты на Покровском направлении. По предварительной информации, было уничтожено 21 БТР, еще две единицы техники и 96 мотоциклов врага, ликвидированы и ранены более 240 российских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером того же дня заявил, что российские войска совершили наступление на Покровском направлении, по итогам которого Силы обороны уничтожили всю вражескую группировку численностью 115 единиц техники (вероятно, включая бронетехнику, другую технику и мотоциклы), ликвидировали 200 оккупантов, еще 30 ранили.

В ISW напомнили, что увеличение использования Россией бронетехники на всем театре военных действий наблюдается после того, как в конце 2024 и еще в начале 2025 враг отводил ее преимущественно для огневой поддержки, а в наступлениях полагался на пехоту.

"Эта интенсификация может быть связана с изменением погодных условий и укреплением рельефа, поскольку Украина исходит из весеннего периода, когда таяние мерзлой зимней земли и дожди ухудшают условия для механизированного движения. Также это может быть связано с продолжением настаивания Кремля на том, чтобы Украина передала ему всю Луганщину, Донетичну, Запорожье и Херсонщину и признала эти четыре области территорией России", – оценили в Институте изучения войны.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что за последние недели Силы обороны освободили около 16 кв. км территории на Покровском направлении. Речь идет о фронте в районе населенных пунктов Удачное, Котлино, Шевченко.

