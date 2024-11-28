Россия активно атаковала на Купянском направлении: в Генштабе ВСУ сообщили о ситуации на фронте

Идут тысяча девятые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной – враг сосредотачивает там основные наступательные усилия. Кроме того, оккупанты активно атакуют на Купянском направлении.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 28 ноября по состоянию на 22:00. Отмечается, что с начала суток на фронте произошло 188 боевых столкновений.

Российские обстрелы

Государство-террорист нанесло два ракетных удара с использованием 97 ракет, 23 авиа-удара, сбросив при этом 44 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов более 700 дронов-камикадзе и совершили около 3900 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

В Харьковском направлении российские террористы 11 раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска, Тихого и Глубокого. К тому же авиация оккупантов нанесла удары по населенным пунктам Липке и Нескучное, применив четыре авиабомбы.

На Купянском направлении враг атаковал наши позиции 24 раза вблизи Фиголовки, Колесниковки, Загрызового, Голубовки, Кондрашовки, Зеленого Роща, Райгородки, Лозовой и Кругляковки. Три атаки противника продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении сегодня российские войска семь раз атаковали украинских защитников в районах Твердохлебового, Грековки, Первомайского, Торского, Ямполевки и Тернов.

На Краматорском направлении украинские воины отразили пять попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Временного Яра, Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении наши войска отразили пять атак противника в районе Торецкая и Дилиевки.

На Покровском направлении в течение суток оккупанты 50 раз атаковали наши позиции в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Даченского, Желтого, Млечного, Нового Труда и Пустынки. По имеющейся информации, потери оккупантов на этом направлении за сегодня составляют 442 человека убитыми и ранеными, к тому же уничтожены две бронированные боевые машины, один миномет, две единицы автомобильной техники, также был поврежден один автомобиль и боевая бронированная машина.

На Кураховском направлении захватчики предприняли 42 попытки продвинуться вперед. В основном бои продолжаются вблизи населенных пунктов Солнцевка, Берестки, Новодмитровка, Курахово, Дальнее, Елизаветовка, Романовка, Антоновка, Успеновка и Дачное. На этом направлении потери противника составили 63 оккупанта убитыми и 74 ранеными, уничтожен один танк, три боевых бронированных машины, кроме того, повреждены два танка и пять боевых бронированных машин.

На Времевском направлении агрессор 20 раз штурмовал передний край нашей обороны в районе населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Новополье, Разлив, Раздольное, Сухие Яли и Новодаровка.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг активных действий не предпринимал.

На Приднепровском направлении враг совершил три безрезультатных штурма позиций украинских подразделений.

На Курском направлении Силы обороны Украины продолжают операцию. Авиация противника сегодня нанесла по Курщине 12 авиационных ударов с применением 22 КАБ.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам спикера Сил обороны Владислава Волошина, на юге ситуация довольно непростая, противник активно атакует на Времевском направлении, а также проводит разведку и подготовку к штурмовым действиям на Ореховском и Гуляйпольском направлении. По его словам, российские захватчики пытаются как можно дальше продвинуться, совершая штурмы малыми группами, по которым идут группы закрепления.

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