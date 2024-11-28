Враг готовится к штурмам на двух направлениях: в Силах обороны рассказали о ситуации на юге Украины

На южном направлении ситуация сложная. Враг атакует по нескольким направлениям, а также проводит разведку и подготовку к штурмовым действиям еще на двух – Ореховском и Гуляйпольском.

Видео дня

Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона. По его словам, российские захватчики пытаются как можно дальше продвинуться, действуя малыми штурмовыми группами, за которыми следуют группы закрепления.

"Ситуация на южном направлении достаточно непростая, потому что противник активно проводит штурмовые действия на Времивском направлении. Также не прекращает активности на Приднепровском, так называемом Херсонском направлении. Противник проводит разведывательные действия и готовится к штурмам и на Ореховском, и на Гуляйпольском направлениях", – рассказал спикер.

По его словам, противник ежедневно проводит контрбатарейную борьбу, обстреливает украинские позиции и прифронтовые населенные пункты. Также наносит ракетные удары и удары дронами.

Российские оккупанты применяют тактику просачивания, совершая штурмы малыми группами, за которыми следуют группы закрепления.

"Если говорить о штурмах, то везде на разных направлениях, например, на Времивском и Приднепровском, это разные штурмы, но они осуществляются малыми группами пехоты в составе отделения от пяти до 10 человек. Их цель - как можно дальше продвинуться, а уже потом идут за ними группы закрепления, которые пытаются удержать эти позиции. пытаются как можно дальше зайти, а скорее даже заехать, потому что используют и плавсредства, например, на Приднепровском направлении, и быстрые легкие средства, такие как мотоциклы, баги и квадроциклы", – рассказал Волошин.

По его словам, в настоящее время зафиксировано шесть вражеских штурмов на Приднепровском направлении, а на Времивском - около семи. Также враг пытался продвинуться в сторону населенного пункта Новодаровка на Времивском направлении.

"На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг готовит штурмовые действия малыми группами пехоты. Там действительно есть сосредоточение определенного количества штурмовых групп, но это небольшие группировки. Это малые группы пехоты, участвующие в этих штурмах", – рассказал Волошин.

В целом, по словам спикера, оккупанты готовят несколько десятков таких штурмовых групп на Ореховском и Гуляйпольском направлениях. Также враг готовит небольшое количество мобильных бронегрупп.

Кроме того, по данным разведки, на этих направлениях происходит враждебное накопление дронов. В частности, враг постоянно проводит воздушную и инженерную разведку путей выдвижения этих групп и будущих мест проведения штурмов.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба, за прошедшие сутки на Времивском направлении враг пытался прорвать украинскую оборону под прикрытием авиаударов. При этом оккупанты не прекращали штурмы на Харьковском и Приднепровском направлениях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!