Россия атаковала дроном поезд возле Краматорска: все подробности

Вечером 24 октября в Донецкой области российские террористы пытались атаковать дроном пассажирский поезд сообщением Львов-Краматорск. Инцидент произошел на подъезде к станции Краматорск.

Об этом сообщила "Укрзализныця". Отмечается, что взрывом повреждены вагоны.

Детали инцидента

"На подъезде к станции Краматорск зафиксирована попытка атаки российским беспилотником на пассажирский поезд №104/103 сообщением Львов – Краматорск", – сообщили в УЗ.

Врагу не удалось попасть в поезд и взрыв пришелся на некотором расстоянии от вагонов. Благодаря этому пострадавших в результате атаки нет. Однако взрывной волной повреждены окна в трех вагонах.

Несмотря на атаку российских извергов, поезд продолжил движение.

"Посадка на поезд в обратном направлении состоялась по расписанию, рейс №103/104 во Львов уже безопасно отправился из Краматорска", – добавили в "Укрзализныце".

В УЗ отметили, что пострадавшие вагоны будут заменены, движение пока продолжается.

Из-за атаки РФ задерживаются поезда

Ночные атаки российских террористов повредили объекты железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской, Харьковской и Сумской областях. Из-за этого в пятницу, 24 октября, ряд пассажирских поездов следует с задержками или по измененным маршрутам.

"Укрзализныця" предупредила, что задержится ряд поездов в трех регионах:

Кировоградщина: № 51/52 "Одесса – Запорожье", № 127/128 "Львов – Запорожье", № 7/8 "Харьков – Одесса", № 53/54 "Днепр – Одесса";

Харьковщина: № 102 "Херсон – Краматорск", № 104 "Львов – Краматорск", № 712 "Киев – Краматорск";

Сумщина: пассажиров поезда № 787 "Терещенская – Киев" доставляют автобусами до Конотопа, где посадят на поезд № 779 "Сумы – Киев".

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине массово опаздывают поезда, задержки достигают 5 часов. Причиной стала массированная российская атака по железнодорожной инфраструктуре.

