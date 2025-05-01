Россия атаковала Харьков ударными дронами, есть попадание в АЗС: первые подробности

Страна-террорист продолжает обстрелы украинских городов и гражданского населения. Вечером, 30 апреля, Российская Федерация атаковала Харьков беспилотниками.

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Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Он отметил, что одна из вражеских "птичек", предварительно, попала в автозаправочную станцию на границе Киевского и Салтовского районов Харькова.

"Есть попадание вражеского БПЛА. Предварительно, "Молнии" на границе Киевского и Салтовского районов. На месте попадания пожар. Информация о пострадавших уточняется", – написал Терехов.

Позже чиновник добавил, что, по уточненной информации, попадание произошло в АЗС в Киевском районе. В Харькове до сих пор продолжается воздушная тревога.

Позже глава ОВА Олег Синегубов подтвердил информацию о том, что, по предварительным данным, враг ударил БПЛА "Молния" по Киевскому району Харькова.

"Возник пожар. На месте работают экстренные службы. На эту минуту – без вызовов пострадавших", – написал чиновник.

Что известно о БПЛА "Молния"

Недавно оккупанты начали оснащать эти беспилотники противотанковыми минами, что усилило их мощность.

Дроны "Молния" сравнивают с "Ланцетами", чье появление в свое время повлияло на ситуацию на фронте и потери бронетехники ВСУ.

Способность россиян масштабировать и модернизировать свои беспилотники, а также дешевизна и простота производства уже в ближайшей перспективе могут превратить "Молнию" в серьезную проблему для украинцев.

Ранее сообщалось, что также враг атаковал Одессу ударными беспилотниками. Много повреждений гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов. В некоторых местах вспыхнули пожары.

Как сообщал OBOZ.UA, в ООН отметили усиление российских обстрелов Украины на фоне роста дипломатических усилий по прекращению войны. Хотя последние недели сказались на активных попытках наладить мирные переговоры, обстрелы оккупантами украинских городов не прекращаются.

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