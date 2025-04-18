Россия атаковала объекты энергетики в Сумской области после заявления об окончании моратория: в городе частично исчез свет

Российские оккупационные войска вечером в пятницу, 18 апреля, атаковали объекты энергетики в Сумской области. Из-за вражеских обстрелов у части потребителей в регионе мог исчезнуть свет.

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Об этом говорится в сообщении на официальном Telegram-канале "Сумыоблэнерго". Отмечается, что энергетики работают над восстановлением людям электроснабжения.

В то же время в учреждении отметили, что детали и последствия атаки россиян не будут разглашать.

"У кого пропал свет – это из-за военной агрессии России. В целях безопасности не разглашаем деталей и последствий, чтобы не корректировать дальнейшие действия армии РФ. Энергетики работают в усиленном режиме над восстановлением распределения электроэнергии в каждый дом!" – отмечено в сообщении.

В "Сумыоблэнерго" призвали жителей региона не публиковать в сети фото и видео с последствиями попаданий и какие-либо другие данные, которые могут помочь оккупантам скорректировать удары и сделать выводы о состоянии работы энергетической системы.

Отметим, что 18 апреля в Кремле выдали, что 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики в Украине якобы завершился. Спикер диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "никаких новых указаний" по его продлению нет.

В то же время в Украине неоднократно отмечали, что этот мораторий фактически не действовал с самого начала. С 25 марта российские оккупанты нанесли многократные удары по энергетической инфраструктуре в разных регионах страны.

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге 17 апреля, комментируя энергетическое перемирие, сказал, что РФ уменьшила количество обстрелов украинской энергетической инфраструктуры. Однако оккупанты усилили удары по гражданским объектам.

По его словам, Россия также посылала отчет о якобы обстрелах Украиной энергетической инфраструктуры, что не соответствует действительности.

Как сообщал OBOZ.UA, армия России ударила по Харькову в Страстную пятницу, 18 апреля, предварительно, крылатыми ракетами "Искандер". Одна из них разорвалась прямо над спальным районом, другая попала по территории предприятия рядом с жилыми домами. Есть погибший, 150 человек пострадали.

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