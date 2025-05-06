Россия атаковала Одессу 'Шахедами': разрушены жилые дома, погиб человек

Вечером в понедельник, 5 мая, российские захватчики атаковали Одесщину ударными беспилотниками типа Shahed. В Одесском районе есть повреждения инфраструктуры, один человек погиб.

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Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации. Разрушениям подвергся ряд объектов гражданской инфраструктуры, в том числе частные жилые дома.

В некоторых местах вспыхнули пожары, которые ликвидируют спасатели.

В одном из домов было найдено тело погибшего человека. "Дополнительная информация о пострадавших уточняется", – отметил глава ОВА Кипер.

Тревогу в Одесской области объявили в 21:38. Городской голова Геннадий Труханов предупреждал об угрозе БПЛА для Киевского и Пересыпского районов Одессы, а также для центра города, Фонтана и Аркадии.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 1 мая, войска РФ направили на Одессу группу ударных беспилотников типа "Шахед", в нескольких районах городах прогремели взрывы. Зафиксировано много повреждений гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов. Погибли два человека, еще 15 получили ранения.

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