Россия атаковала предприятие в Кривом Роге: произошёл пожар, есть пострадавшие

Россия нанесла удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области. Под ударом оказалось промышленное предприятие: там вспыхнул пожар.

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Пострадали минимум два человека. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Враг атаковал Кривой Рог

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"Враг нанес удар по промышленному предприятию. Возник пожар. Пострадали двое мужчин. Медики оказывают им необходимую помощь", – сообщил Ганжа в 11:04.

Ранения получили мужчины 1967 и 1978 годов рождения. Обоих госпитализировали в состоянии средней тяжести.

О российском ударе по предприятию руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил около 10 часов утра. Для атаки враг использовал реактивный ударный БПЛА типа "Шахед".

К 11 часам пожар удалось локализовать. На месте продолжалась аварийно-спасательная операция.

Как сообщал OBOZ.UA, советник президента Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил, что Россия существенно увеличила использование реактивных дронов для атак на Украину. По сравнению с июлем, в августе их количество выросло почти вдвое. При этом россияне запускают эти БПЛА практически сразу после того, как они сошли с конвейера.

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