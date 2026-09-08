Россия атаковала рынок в пригороде Одессы: повреждены павильоны, есть пострадавшие. Фото

Ночью 8 сентября оккупационная армия России нанесла массированный удар по Одесской области. Целью путинских террористов стал крупный оптовый рынок "7 километр".

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Для обстрела гражданского объекта оккупанты применили дроны и ракеты. О последствиях атаки рассказали в Одесской областной военной администрации.

Последствия ночных ударов

По информации областной власти, ночью россияне нанесли удар по рынку в пригороде Одессы. В результате удара были повреждены торговые павильоны.

Ранения получил 58-летний охранник. Мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Позже в ОВА уточнили, что количество пострадавших в результате атаки на рынок в пригороде Одессы выросло до 3 человек. За медицинской помощью обратились еще двое мужчин, 1972 и 1978 г.р. Обошлось без госпитализации. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

В Одесской областной прокуратуре заявили, что россияне атаковали рынок баллистическими ракетами. В ведомстве уточнили, что повреждено более 200 торговых павильонов.

Главные истории дня

При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Администрация рынка рассказала, что под ударом оказалась Харьковская площадка промрынка. Разбиты коммунальное здание, складские, технические и хозяйственные постройки и ближайшие к взрыву торговые павильоны. На рынке продолжаются работы по ликвидации последствий.

Оптовый рынок "7-й километр" – один из крупнейших оптово-розничных торговых комплексов в Европе, расположенный в Одесской области. Занимает территорию около 75 гектаров (с резервом развития еще более 40 га). На площадке расположено порядка 20 тысяч торговых и складских объектов (магазины, контейнеры, павильоны), действует собственная автостанция, отделение банка и стоянки для автотранспорта.

Напомним, в ночь на 8 сентября Россия вновь устроила массированную атаку на Киев с применением реактивных беспилотников. Одновременно враг активизировал стратегическую авиацию для массированного удара. В воздухе были зафиксированы борты Ту-160 и Ту-95МС, которые осуществили запуски ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, страны, располагающие системами противовоздушной обороны Patriot, рассматривают несколько вариантов их скорейшей поставки Украине в преддверии зимы. Франция при этом координирует с Италией передачу Украине системы SAMP/T и ракет Aster.

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