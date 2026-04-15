Россия атаковала 'Шахедами' Одессу: есть попадание в девятиэтажный дом, один человек погиб. Фото

Российские террористы снова атаковали Одессу, направив на город "Шахеды". Один из беспилотников попал в девятиэтажный жилой дом, есть погибший и раненые.

Видео дня

Об этом сообщил председатель Одесской МВА Сергей Лысак. По его словам, в результате вражеской атаки повреждены квартиры на нескольких этажах.

"Враг снова атаковал наш город. Предварительно есть попадание в девятиэтажный жилой дом", – сообщил Лысак.

В результате попадания вражеского дрона повреждены квартиры с пятого по седьмой этаж.

На месте уже работают спасатели и все экстренные службы. Развернут оперативный штаб.

Сначала по предварительной информации было известно о четырех пострадавших, однако впоследствии их количество возросло до шести.

Кроме того, один из пострадавших от полученных травм скончался.

"Врачи делали все возможное, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Мои искренние соболезнования родным и близким", – написал Лысак.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 11 апреля, российские оккупанты устроили очередную массированную атаку на Одессу. Враг запустил в сторону города около 15 "Шахедов", повреждены десятки жилых домов, общежитие и детсад, а также другие объекты гражданской инфраструктуры. В результате российского удара погибли молодые супруги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!