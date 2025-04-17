Россия атаковала Сумщину, поврежден автомобиль спасателей. Фото и видео

В четверг, 17 апреля, террористы снова атаковали Сумскую область. На этот раз под обстрелом оказалась Глуховская громада.

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Как сообщили в ГСЧС, враг нанес два удара по объекту критической инфраструктуры. Был поврежден пожарный автомобиль.

На территории Глуховской громады враг нанес два удара по объекту критической инфраструктуры. Во время тушения пожара после первой атаки спасатели вынуждены были прервать работу из-за повторного обстрела.

В ГСЧС добавили, что к счастью, никто из спасателей не пострадал в результате повторной атаки врага.

Напомним, что утром четверга, 17 апреля, российские оккупационные войска совершили атаку на Днепровский район Херсона. Захватчики сбросили взрывное устройство с беспилотника на автомобиль скорой помощи.

Вечером того же дня террористы снова обстреляли город. В этот раз авиабомбами. Во время атаки погибли два человека, ранен подросток.

Кроме того, в четверг, 17 апреля, российская армия сбросила авиационную бомбу на здание в Купянске. Пострадала 72-летняя женщина. Информация о других раненых уточняется.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в среду, 16 апреля, российские оккупационные войска массированно атаковали Днепр "Шахедами". В городе раздалась серия взрывов, вспыхнули пожары, известно о трех погибших и 30 пострадавших.

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