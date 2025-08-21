Россия запустила по Украине более полутысячи дронов и 40 ракет: уничтожено 577 целей, есть попадания в 11 локациях

Силы обороны в ночь на 21 августа обезвредили 577 из 614 вражеских воздушных целей, в частности ударные дроны, аэробаллистические и крылатые ракеты. В то же время в результате действий агрессора произошли попадания на нескольких локациях.

Атака продолжалась с 18:40 минувших суток. Детали рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Чем атаковала Россия

В ночь на 21 августа страна-агрессор осуществила по Украине пуски 614 средств воздушного нападения, среди которых:

– 574 беспилотника (ударные типа Shahed и имитационные различных типов) с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское (временно оккупированный Крым);

– четыре аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой и Воронежской областей РФ;

– две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области РФ;

– 19 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области РФ;

– 14 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря;

– одну ракету неустановленного типа из Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной было сбито/подавлено 577 воздушных целей, среди которых 546 дронов, аэробаллистическая ракета "Кинжал", 18 крылатых ракет Х-101 и 12 ракет "Калибр".

"Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА на 11 локациях, падение сбитых (обломки) на трех локациях", – сообщили в ВС.

Это была самая массовая атака в августе. По данным мониторинговых каналов, основным направление вражеского удара были: Львов, Мукачево, Луцк, Дубно, Днепр, Донецкая область, также зафиксированы точечные попадания/падения с детонацией на земле во многих областях.

Последствия атаки

Страна-агрессор во время массированной атаки нанесла ракетный удар по Мукачево Закарпатской области. Под поражение попало предприятие, где повреждены складские помещения и вспыхнул пожар. Пострадали 12 человек.

Днонами и ракетами Россия ударила по Львову: зафиксировано попадание в Железнодорожном районе города, погиб человек, еще два пострадали. Взрывной волной от удара повреждено много домов.

В Кировоградской области в результате уничтожения вражеского беспилотника горела сухая трава на открытой местности.

С ночи защитники неба обезвредили шесть российских ракет и 12 беспилотников над Черкасской областью. Обломками сбитой ракеты повреждены жилые дома в Золотоношском районе.

Над Днепропетровской областью силы ПВО сбили 18 дронов и две ракеты. В Юрьевской громаде Павлоградского района в результате атаки дронов возникло несколько пожаров, пострадал 48-летний мужчина, повреждена инфраструктура. Повреждения также зафиксированы в Никопольском районе. На Синельниковщине (Межевская и Покровская громады) возникли пожары, повреждены два предприятия и газопровод. В Царичанской громаде Днепровского района поврежден частный дом, задело линию электропередач.

Ряд вражеских целей защитники неба сбили и в Киевской области. Пострадавших и повреждений жилой инфраструктуры не допущено.

Всю ночь и утро страдала от атаки российских БПЛА и ракет также Волынская область, в частности Луцк. По данным ОВА, всего было 12 вражеских целей. Зафиксированы незначительные разрушения зданий.

Новость дополняется...

