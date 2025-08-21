Россия запустила по Украине более полутысячи дронов и 40 ракет: уничтожено 577 целей, есть попадания в 11 локациях
Силы обороны в ночь на 21 августа обезвредили 577 из 614 вражеских воздушных целей, в частности ударные дроны, аэробаллистические и крылатые ракеты. В то же время в результате действий агрессора произошли попадания на нескольких локациях.
Атака продолжалась с 18:40 минувших суток. Детали рассказали в Воздушных силах ВСУ.
Чем атаковала Россия
В ночь на 21 августа страна-агрессор осуществила по Украине пуски 614 средств воздушного нападения, среди которых:
– 574 беспилотника (ударные типа Shahed и имитационные различных типов) с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское (временно оккупированный Крым);
– четыре аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой и Воронежской областей РФ;
– две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области РФ;
– 19 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области РФ;
– 14 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря;
– одну ракету неустановленного типа из Крыма.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной было сбито/подавлено 577 воздушных целей, среди которых 546 дронов, аэробаллистическая ракета "Кинжал", 18 крылатых ракет Х-101 и 12 ракет "Калибр".
"Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА на 11 локациях, падение сбитых (обломки) на трех локациях", – сообщили в ВС.
Это была самая массовая атака в августе. По данным мониторинговых каналов, основным направление вражеского удара были: Львов, Мукачево, Луцк, Дубно, Днепр, Донецкая область, также зафиксированы точечные попадания/падения с детонацией на земле во многих областях.
Последствия атаки
Страна-агрессор во время массированной атаки нанесла ракетный удар по Мукачево Закарпатской области. Под поражение попало предприятие, где повреждены складские помещения и вспыхнул пожар. Пострадали 12 человек.
Днонами и ракетами Россия ударила по Львову: зафиксировано попадание в Железнодорожном районе города, погиб человек, еще два пострадали. Взрывной волной от удара повреждено много домов.
В Кировоградской области в результате уничтожения вражеского беспилотника горела сухая трава на открытой местности.
С ночи защитники неба обезвредили шесть российских ракет и 12 беспилотников над Черкасской областью. Обломками сбитой ракеты повреждены жилые дома в Золотоношском районе.
Над Днепропетровской областью силы ПВО сбили 18 дронов и две ракеты. В Юрьевской громаде Павлоградского района в результате атаки дронов возникло несколько пожаров, пострадал 48-летний мужчина, повреждена инфраструктура. Повреждения также зафиксированы в Никопольском районе. На Синельниковщине (Межевская и Покровская громады) возникли пожары, повреждены два предприятия и газопровод. В Царичанской громаде Днепровского района поврежден частный дом, задело линию электропередач.
Ряд вражеских целей защитники неба сбили и в Киевской области. Пострадавших и повреждений жилой инфраструктуры не допущено.
Всю ночь и утро страдала от атаки российских БПЛА и ракет также Волынская область, в частности Луцк. По данным ОВА, всего было 12 вражеских целей. Зафиксированы незначительные разрушения зданий.
Новость дополняется...
