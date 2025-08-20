Россия атаковала Украину баллистикой и более 90 БПЛА: обезврежены 63 цели, в том числе и ракета

В ночь на 20 августа Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 95 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 62 БПЛА и одну баллистическую ракету.

Есть попадания на двух десятках локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно о вражеской атаке

Новая массированная атака врага началась с первых пусков российских средств поражения около 19:30 19 августа.

С тех пор враг атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" с временно оккупированного украинского Крыма, 93 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений российских Миллерово, Брянска, Приморско-Ахтарска, Шаталово, а также с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбита/подавлена 1 баллистическая ракета и 62 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракеты и ударных БпЛА на 20 локациях.

На ночной воздушный террор со стороны РФ утром 20 августа отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Одесская область, Сумская область. Очередные атаки россиян с воздуха. Пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры. Также повреждены гражданские дома. Много работы у наших спасателей. Эти атаки нужно завершать. В условиях, когда агрессор говорит о желании мира, его удары демонстрируют, что войну заканчивать РФ не сильно спешит. Усиление безопасности в воздухе, на земле и воде – наш приоритет. Давление на Россию для завершения войны – также. Спасибо спасателям, которые сейчас ликвидируют последствия атак, за работу и смелость", – отметил он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что РФ запустила баллистические ракеты по Одессе. В облцентре прогремели взрывы, местные жители наблюдали зарево.

А в Измаиле вследствие атаки повреждена припортовая инфраструктура, пострадал человек.

В Сумской области Россия атаковала дронами Ахтырку: ранены минимум 14 человек, среди них дети.

Также накануне Россия массированно атаковала энергосектор Полтавщины: попадания фиксировались в двух районах, более полутора тысяч абонентов остались без света.

