Россия атаковала Украину более чем 200 дронами: сбито 114 ударных БПЛА, пострадали четыре области

Страна-агрессор Россия в ночь на 21 марта совершила массированную атаку на Украину с применением более двухсот беспилотников ударного и имитационного типов. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили средствами РЭС в общем 195 вражеских целей в разных областях.

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В результате российского дронового нападения пострадали Хмельницкая, Сумщина, Киевщине, а больше всего – Одесщина. Подробности рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ и областных военных администрациях.

Отмечается, что атака продолжалась с 20:00 четверга, 20 марта, за это время военные преступники запустили 214 ударных БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов (из Курска, Брянска, Миллерова, Приморско-Ахтарска в РФ и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 пятницы подтверждено сбитие 114 "Шахедов" и беспилотников других типов на юге, севере и в центре страны. Кроме этого, 81 вражеский дрон-имитатор был локационно потерян (без негативных последствий).

С вечера четверга "Шахеды" массированно атаковали Одессу и пригород: в огне оказались гражданская инфраструктура, торговые объекты, были повреждены автомобили. В результате военного преступления пострадали несовершеннолетние.

В Сумской области зенитчики сбили 14 "Шахедов", в результате атаки в нескольких громадах повреждены дома и автомобили.

На Киевщине повреждены дома и авто, гаражное помещение, хозяйственные здания в Броварском, Обуховском, ⁠Фастовском и ⁠Бориспольском районах.

В Хмельницкой области уничтожили шесть вражеских дронов, в результате атаки повреждено складское помещение одного из предприятий, из-за чего возник пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 марта силы ПВО сбили 75 ударных дронов из 171-го, которые запустила Россия. В результате вражеской атаки пострадали Кировоградщина, Сумщина и Донетчина.

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