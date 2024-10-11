Россия ударила по Украине двумя ракетами и запустила 66 дронов: защитники неба сбили 29 'Шахедов'

Силы противовоздушной обороны Украины ночью и утром 11 октября отражали очередную атаку российских ударных БПЛА типа Shahed. В небе над рядом регионов защитникам удалось сбить 29 из 66 дронов, остальные тоже не достигли целей.

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В то же время оккупанты ударили баллистикой и еще одной ракетой. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что враг атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма (удар нанесен по Одесщине, там погибли и пострадали гражданские). Кроме этого, с воздушного пространства над акваторией Черного моря агрессор запустил управляемую авиаракету Х-31П, а из Курска – 66 дронов-камикадзе.

К отражению воздушного нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 11:00 в результате противовоздушного боя защитники неба сбили 29 вражеских БПЛА в Киевской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областях.

Еще 31 вражеский беспилотник локационно потерян в разных регионах Украины в результате активного противодействия РЭБ. Два "Шахеда" развернулись в направлении России. В то же время четыре дрона находились в воздушном пространстве Украины, боевая работа продолжалась.

По данным ОВА, семь дронов этой ночью сбили защитники неба на Сумщине. Еще девять "Шахедов" приземлили в пределах Черкасской области: в одном случае из-за падения обломков возникло воспламенение сухой растительности, которое быстро ликвидировали; также повреждения получила дворовая постройка частного домовладения и солнечная электростанция.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 10 октября Силы обороны сбили 41 из 62 "Шахедов", 14 обезвредили средствами РЭБ. Страна-агрессор РФ применила против мирных городов восемь ракет разных типов. Враг поразил гражданские и инфраструктурные объекты на Одесщине, Полтавщине и Донетчине.

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