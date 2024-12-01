Россия атакует Киев и область "Шахедами", работает ПВО: в каком направлении летят дроны

Российские оккупационные войска вечером в воскресенье, 1 декабря, направили н Киев и область ударные дроны-камикадзе типа Shahed-136. На подступах к столице работали силы ПВО.

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В Воздушных силах ВСУ в Telegram около 22:00 сообщили, что в Киевской области зафиксированы вражеские БПЛА, направлявшиеся в сторону областного центра. "Шахеды" пытались добраться до Киева с востока и юга.

В Киевской областной военной администрации в Telegram отметили, что в регионе работает ПВО и призвали жителей области находиться в укрытиях.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, военные сбили все "Шахеды", которые в ночь на 1 декабря пытались нанести удары в Киевской области. В результате падения обломков зафиксированы повреждения нескольких домов и авто, люди не пострадали.

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