Россия боится контрнаступления Украины: разведка Британии рассказала об оборонных сооружениях, которыми оккупанты хотят остановить ВСУ

Государство-террорист Россия боится контрнаступательной операции Украины и продолжает активно строить фортификационные сооружения. Показательным является то, что захватчики роют окопы не только вдоль линии фронта на временно оккупированных территориях Украины, но также в Белгородской и Курской областях.

Видео дня

Такие действия агрессора связаны с опасением, что Украина может добиться крупного прорыва. Об этом сообщает военная разведка Великобритании в Twitter.

По информации британской разведки, с лета 2022 года в России построены одни из самых масштабных систем военных оборонительных сооружений, каких не было в мире за многие десятилетия. Примечательным является то, что оборонительные сооружения находятся не только рядом с нынешними линиями фронта, но и глубоко врыты в районы, которые в настоящее время контролируются Россией.

Разведка Великобритании отметила, что РФ вырыла сотни километров траншей на международно признанной российской территории, в том числе в Белгородской и Курской областях. Это в очередной раз подчеркивает глубокую обеспокоенность российского руководства тем, что Украина может добиться крупного прорыва.

Также существенные работы по укреплению территории россияне провели во временно оккупированном Крыму. Особое внимание захватчики уделили укреплению северной границы оккупированного полуострова, в том числе с помощью многоуровневой оборонительной полосы в районе села Медведевка.

В то же время в британской разведке отметили, что окопы в Белгородской и Курской областях были заказаны военным руководством и местной властью в попытке продвигать официальную версию о том, что России якобы "угрожают" Украина и НАТО.

Напомним, активное рытье военными РФ окопов во временно захваченном Крыму говорит не только о том, что они готовятся к контрнаступлению ВСУ. Создание в прибрежных зонах линий обороны может означать и то, что оккупанты вместе с гауляйтерами хотят напоследок отмыть деньги.

Ранее сообщалось, что российские войска на временно оккупированной территории Запорожской области вырыли окоп длиной более 70 километров. Вражеская линия обороны начинается в окрестностях села Семеновка на западе и выходит за границы населенного пункта Мариновка на востоке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российская топ-пропагандистка Ольга Скабеева очень недовольна тем, что США следят на подготовкой оккупантов в Крыму к контрнаступлению ВСУ. Она возмутилась, что американцы передали Украине спутниковые снимки многочисленных окопов и "зубов дракона" на полуострове.

– На фото видно, что оккупанты в Крыму вырыли длинные линии окопов и глубоких траншей, чтобы останавливать военную технику, а между укреплениями разместили артиллерию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!