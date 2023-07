Россия боится наступления ВСУ на Херсонщине и ищет 'победу' после мятежа Пригожина – ISW

В России 1 июнля похвастались якобы нанесением поражения небольшой части украинских сил на восточном (левом) берегу Херсонской области. Информацию пропагандисты подали так, как будто бы оккупанты одержали крупную "победу".

Видео дня

Такое преувеличение предполагает либо то, что российское военное командование искренне опасается украинской атаки на восточный берег региона, либо отчаянно нуждается в информационной "победе" после вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер", если не то и другое. На это указали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Так, накануне гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо заявил, мол, военнослужащие российской группы войск "Днепр" "очистили" территорию возле Антоновского моста на восточном берегу Днепра после того, как "спецназовцы ночью осуществили внезапную высадку" в тыловых позициях украинских войск.

Он утверждал, что части отряда "Штурм", 61-я бригада морской пехоты (Северный флот), 126-я бригада береговой обороны (22-й армейский корпус, Черноморский флот), 127-я резервная бригада (вероятно, новая часть) и 205-я отдельная мотострелковая бригада (49-я общевойсковая армия) участвовали в операции, которая "нанесла решительный отпор" ВСУ с их позиций возле моста.

Также предатель заявлял, что у украинских сил больше нет "плацдармов" на восточном берегу. А связанный с Кремлем блогер утверждал, что захватчики "смогли продвинуться" к дачным участкам возле моста после запуска баллистической ракеты "Искандер" по нему 30 июня.

Минобороны РФ вовсе заявило о якобы ликвидации украинской ДРГ, пытавшейся высадиться на остров севернее Олешек (9 км к юго-востоку от города Херсон), вероятно, имея в виду район Антоновского моста. На этом фоне оно показательно наградило оккупантов 80-й арктической мотострелковой бригады (14-й армейский корпус, Северный флот) из группы войск "Днепр" – "за уничтожение украинской военной техники в Херсонской области".

Но примечательно, что российские источники не представили никаких доказательств того, что ВС РФ восстановили контроль над прибрежными районами, при этом писали, что по состоянию на 1 июля все еще продолжаются операции по "расчистке" дачных участков, прилегающих к Антоновскому мосту.

По мнению аналитиков, преувеличенная похвала России за "разгром небольших украинских сил" предполагает либо то, что командование оккупантами искренне опасается атаки ВСУ на восточный берег Херсонщины, либо отчаянно нуждается в какой-либо "победе" после того, как главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, устроив военный мятеж, едва не дошел до Москвы.

Российские источники ранее утверждали, что группировка из около 70 украинских военнослужащих занимала позиции у Антоновского моста и что военное командование российской группы войск "Днепр" последовательно отдавало российским силам приказ ликвидировать украинский "плацдарм", несмотря на значительные потери в личном составе и технике.

Сообщается, что штаб российской группы войск "Днепр" находится в Ростове-на-Дону, возможно, в штабе Южного военного округа, куда как раз нагрянули "вагнеровцы". Во время вооруженного мятежа 24 июня силы ЧВК Пригожина окружили штаб ЮВО, поэтому ныне минобороны РФ, вероятно, пытается восстановить его репутацию.

Блогер, связанный с Кремлем, также выразил обеспокоенность тем, что украинские силы продолжат вылазки небольших подразделений через реку Днепр и предпримут широкомасштабную атаку, чтобы добраться до Олешек и прорваться на юго-запад Херсонщины.

"ISW не пытается прогнозировать украинские операции, но заявления пропагандистов предполагают, что российское военное командование может быть все более обеспокоено потенциальным украинским десантом на восточном берегу Херсонской области", – говорится в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным британской разведки, на юге Украины Силы обороны находятся на левом, временно оккупированном берегу Днепра в районе уничтоженного Антоновского моста. Российские захватчики пытаются выбить ВСУ с применением своих десантно-штурмовых войск.

