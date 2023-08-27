Россия более 10 раз пыталась убить Буданова: в ГУР раскрыли детали

На руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова оккупанты около 10 раз пытались совершить покушение. Также российские пропагандисты регулярно распространяют фейки о его гибели или ранениях.

Видео дня

Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в интервью на Youtube-канале ISLND TV. Он отметил, что в результате российских покушений не было ни одного погибшего.

Так, по словам Юсова, оккупанты многократно покушались на Кирилла Буданова. Одним из таких инцидентов, который пережил глава ГУР, был авиационно-ракетный удар.

"В общей сложности, суммарно больше десяти. Это с 2014 года", – рассказал Юсов.

Он подчеркнул, что, несмотря на эти многочисленные покушения оккупантов, в ГУР МО ни разу не прекращали свою деятельность, все работники ведомства продолжали работать, в том числе и на месте постоянной дислокации управления. Он также посмеялся над тем, как оккупанты упорно распространяют фейки и откровенную ложь о руководителе ГУР, поскольку эту информацию достаточно легко опровергнуть. Юсов пошутил, призывая их "продолжать в том же духе".

"Очень забавные были потом попытки российской пропаганды объяснить, что кто-то потом лечился, какие-то последствия, там прическа не та, там еще что-то", – сказал представитель ГУР.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что оккупанты могут продолжать держать оборону хоть на протяжении всей жизни, если Украина не будет вести активные меры наступления. У врага достаточно человеческих ресурсов, вместе с тем все остальные запасы уже исчерпаны.

Также начальник Главного управления разведки рассказал о серии высадок украинских разведчиков в Крыму в 2016 году. В некоторых из них, по словам Буданова, он сам принимал непосредственное участие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!