Россия бросает на Бахмут подразделения ВДВ, подчеркивая важность этого участка фронта – ISW

Россия бросает на Бахмут в Донецкой области свои воздушно-десятные войска, чем подчеркивает важность для себя этого направления. Причем подразделения ВДВ не обязательно сосредоточены на непосредственной помощи ЧВК "Вагнер", вероятно, они развернуты в этом районе, чтобы предотвратить возможные украинские контратаки на более широком направлении.

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Об этом говорится в аналитике американского Института изучения войны (ISW) по состоянию на 15 апреля. Там отметили, что российские военные блоггеры продолжают выражать обеспокоенность возможным контрнаступлением Украины в районе Бахмута.

Один из них 14 апреля заявил, что части 106-й дивизии ВДВ удерживают фланг "вагнеровцев" у Яковлевки (17 км к северо-востоку от Бахмута), что может свидетельствовать о том, что они охватывают как крупное российское выступление к северу от Бахмута, от Дубово-Васильевки (6 км к северо-западу от Бахмута) до Яковлевки, так и российское выступление к югу от Бахмута трассы Т0504 до Курдюмовки (14 км к юго-западу от Бахмута).

Напомним: как отметил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, в городской застройке Бахмута сейчас продолжаются беспрецедентные за последние десятилетия кровавые бои. Враг поставил цель превыше всего взять этот неприступный город-крепость

Второе по интенсивности вражеских штурмов направление – Лиманско-Купянский. Он является лидером по обстрелам: за сутки 14 апреля враг 307 раз стрелял разными калибрами и системами по позициям наших войск. Там уничтожены 12 окупантов, 44 получили ранения, сообщил Череватый.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также Череватый сообщил, что Россия в лобовых штурмах на Бахмутском направлении несет колоссальные для условий современной войны потери. Ежедневно счет ликвидированных стартует от сотни, впоследствии безвозвратные потери растут благодаря "залеченным" российскими медиками раненым;

– российское руководство бросило на захват города свою "элиту", но эти подразделения ежедневно несут потери. В частности, в штурмовых действиях принимают участие враждебные десантники.

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