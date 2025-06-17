Россия массированно атакует Украину: подняла в воздух самолеты Ту-95МС и Ту-160, запустила 'Шахеды' и вывела ракетоносители

Россия в ночь на вторник 17 июня подняла в воздух группу бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160. Эти самолеты являются носителями крылатых ракет Х-101.

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Воздушную тревогу объявили в ряде регионов Украины. Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

Воздушные силы Украины подтвердили зафиксированную активность двух бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области, которые совершают полет в юго-восточном направлении. По состоянию на это время подтверждена активность стратегической авиации России – подняты в воздух два бомбардировщика Ту-95МС с аэродрома "Оленья".

В то же время в небе над Киевом наблюдается движение беспилотных летательных аппаратов в районах Осокорки, Бортничи, Труханов, Березняки, Лукьяновка, Отрадный, Святошин, а также в районах Берковец, Нивки, Петропавловская Борщаговка. Самолеты и беспилотники совершают полеты кругами, что свидетельствует о возможной подготовке к атаке.

Также в городе Одесса был замечен один беспилотник, приближавшийся к городу.

Украинские силы обороны призывают украинцов сохранять спокойствие, быть внимательными к объявлениям воздушной тревоги и соблюдать меры безопасности.

По состоянию на 00:57 в Киеве зафиксировано вражеские БпЛА в районах Соломенки, Отрадного, Позняков и Воскресенки.

Впоследствии в Воздушных силах предупредили о нескольких вражеских БпЛА, которые движутся курсом на Киев. Жителей столицы призывают оставаться в укрытиях.

По состоянию на 1:15, по данным мониторинговых Telegram-каналов, над Киевом зафиксировано по меньшей мере три БпЛА в районе Виты Литовской и Кончи-Заспы, один — над Соцгородом, еще один кружит в районе Лукьяновки. Также сообщается о двух беспилотниках в районе Ирпеня и Стоянки.

Как писал OBOZ.UA, в понедельник, 17 июня, враг атаковал Киев "Шахедами". На данный момент в Соломенском районе зафиксировано падение обломков. Об этом сообщили в КГГА. Отмечается, что в столице раздавались взрывы. В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА.

Как писал OBOZ.UA, в результате дронового обстрела Одессы в ночь на 10 июня российские войска повредили административную часть одного из роддомов. Поскольку пациентов и персонал эвакуировали вовремя, пострадавших не было.

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