Россия давит на Луганщине: Белогоровка и Грековка подвергаются ударам дронами, ракетами и артиллерией

Войска России на сегодня продолжают давить в районах Белогоровки и Грековки на Луганщине, осуществляя обстрелы из самого разнообразного вооружения. В то же время в захваченных населенных пунктах россияне "национализируют" квартиры украинцев, которые выехали, и не платят зарплаты коммунальщикам, которые остались под оккупацией.

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О ситуации на оккупированных и деоккупированных территориях рассказал глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко. Он подчеркнул, что наши защитники отражают атаки врага в районах, где захватчики сосредоточили атакующие усилия.

"118 беспилотников направили оккупанты по позициям украинских защитников и указанных населенных пунктах. Шесть раз били из ствольной и реактивной артиллерии", – говорится в сообщении о направлении Белогоровки и Грековки.

При этом во временно оккупированном Северодонецке россияне включили в перечень "национализированных" не менее 558 квартир. Это недвижимость, которая была обнаружена пустой в уцелевших домах, в которых захватчики проводят показательное восстановление.

"Процедуру они определили очень удобную для себя – через 30 суток после объявления поиска хозяев суд передает жилье в муниципальную собственность "ЛНР". Процесс "отжима" недвижимости на оккупированной Луганщине продолжается. Он происходит не так быстро, как ожидали местные, из-за тотального отсутствия владельцев", – пояснил Харченко.

Глава Луганской ОГА добавил, что на оккупированной части области также становится традицией многомесячная задержка выплаты заработной платы на коммунальных и государственных предприятиях, которые перешли под крыло оккупационной "администрации".

Наемных работников Россия приучает к тому, что в конце месяца зарплаты может и не быть, даже если речь идет о бюджетниках. Так, на этот раз денег недосчитались коммунальщики Троицкой громады, которым РФ должна в 2025 году уже более трех миллионов рублей.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники Украины под Белогоровкой взяли в плен жителя Луганщины, который воевал за оккупантов. Предатель Василий Лизунов долгое время служил водителем в тылу армии РФ, а после ссоры с командиром взвода его отправили в "мясные" штурмы на передовую.

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