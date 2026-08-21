Россия делает ставку на удары баллистикой из КНДР: в ISW пояснили, какие регионы Украины под угрозой

Россия делает ставку на усиление ударов по Украине с помощью баллистического оружия. При этом оккупанты возлагают особые надежды на модернизированные баллистические ракеты КН-30 производства КНДР.

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В частности, в Воронежской области россияне развертывают новые пусковые установки для северокорейских ракет, что усиливает угрозу как минимум для семи украинских регионов. Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW).

Россия делает ставку на северокорейскую баллистику

РФ все больше полагается на северокорейские ракеты в своем воздушном терроре против Украины. В частности, речь идет о модернизированных баллистических ракетах KN-30: по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на июль этого года КНДР передала России около 50 баллистических ракет KN-23, KN-24 и KN-30 (Hwansong-11C).

Последняя из перечисленных, KN-30, является модернизированной версией баллистической ракеты KN-23 и способна нести боеголовку весом до 2500 килограммов.

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И пока Россия по Украине такими ракетами ударов не наносила, по крайней мере, аналитики ISW не нашли доказательств их использования.

Кроме того, военная разведка Украины выяснила, что Россия начала развертывать шесть пусковых установок для северокорейских ракет в Воронежской области: в общей сложности они смогут запустить 120 ракет.

"Сообщается, что северокорейские ракеты могут поразить Сумскую, Харьковскую, Черниговскую, Полтавскую, Киевскую, Днепропетровскую и Запорожскую области с территории Воронежской области", — подчеркнули аналитики.

По словам украинского военного эксперта Анатолия Храпчинского, российские войска не всегда используют все свои пусковые установки в каждой ударной кампании. Например, по его данным, у России есть около 160 пусковых установок "Искандер", каждая из которых может нести по две ракеты, но российские вооруженные силы запускают в среднем от 16 до 26 ракет..

Храпчинский добавил, что российские ракеты "Искандер-М" имеют точность в пределах от пяти до двадцати метров, тогда как северокорейские ракеты КН-23 регулярно промахиваются мимо цели на сотни метров или даже на километры.

Северокорейские ракеты также несут значительно более крупную боеголовку весом до тонны – по сравнению со стандартной 480-килограммовой боеголовкой российских "Искандер-М" – и приводят к образованию более крупных воронок и ударных волн.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее аналитики объяснили, почему Россия до сих пор запускала баллистические ракеты КН-23 из КНДР в небольшом количестве:.

Также в ISW объяснили, что стоит за увольнением главного экономиста ключевого банка России.

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