Россия держит на боевом дежурстве в Черном море пять кораблей: сколько ''Калибров'' нацелено на Украину

Государство-террорист Россия держит на боевом дежурстве в Черном море 5 кораблей, из которых два являются носителями "Калибров". В настоящее время Украине могут угрожать до 12 крылатых ракет.

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Об этом по состоянию на утро 3 апреля сообщили в Telegram Военно-Морских Сил ВСУ. Кроме того, отмечается, что 1 вражеский корабль находится в Азовском море и еще 7 – в Средиземном. Из них 3 вооружены "Калибрами", общим залпом до 20 ракет.

Стоит отметить, что количество вражеских кораблей в Черном море в этот день уменьшилось, поскольку накануне сообщалось о группировке из 10 судов, 3 из которых были вооружены "Калибрами". Представитель ОК "Юг" сообщила, что из-за штормовой погоды враг продолжал совершать определенные маневры. Только за прошедшие сутки российские оккупанты заводили и снова выводили из пункта базирования ракетоноситель.

В силах обороны юга предупреждают, что как количество кораблей, так и активность российской авиации постоянно то усиляется, то снижается, поэтому расслабляться нельзя: ситуация может очень динамично меняться.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее в ОК "Юг" также сообщили, что оккупанты уменьшили свою активность на Кинбурнской косе, находящейся под огневым контролем ВСУ. В частности, враг в последнее время ведет оттуда меньше обстрелов;

– сейчас, обстреливая города и села Украины, РФ делает ставку на авиацию. Особенно такая тенденция наблюдается на юге.

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