Оккупанты снизили активность на Кинбурнской косе: Гуменюк назвала причину и рассказала об успехе ВСУ

Подразделения оккупационных войск РФ на Кинбурнской косе снизили свою активность. В последние дни они уменьшили количество ведения обстрелов оттуда.

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Территория находится под огневым контролем ВСУ. Об этом в эфире телемарафона рассказала начальник пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, накануне российские оккупанты не совершили ни одного обстрела и прежде их не были в течение трех суток.

"Между этими днями одиночный обстрел из артиллерии Днепро-Бугского лимана – напомнили о себе и убежали, осознавая, что наша работа более результативна", – указала Гуменюк.

Она подчеркнула, что воинам ВСУ удалось очистить западную часть Кинбурнской косы, поэтому теперь захватчики боятся подтягиваться туда и обновлять позиции.

Гуменюк говорит, что Силы обороны обеспечили такой устойчивый огневой контроль косы, протяженность которой составляет 8,5 км, что оккупанты не могут продвинуться ближе.

Известно, что оттуда враг обстреливал Очаковскую, Куцурубскую общины Николаевщины, а также терроризировал морские транспортные пути.

Напомним: в начале марта украинские воины сбросили "бавовну" оккупантам на Кинбурнской косе. Там были уничтожены три единицы вражеской техники. Территория принадлежит Николаевской области и ныне остается единственной временно оккупированной РФ частью региона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Главном управлении разведки отметили, что Кинбурнская коса может перейти под контроль ВСУ к лету. Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что ведомство активно работает над деоккупацией левого берега Днепра на Херсонщине.

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