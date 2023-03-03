ВСУ устроили новую серию "бавовны" на Кинбурнской косе: уничтожена техника врага, – Гуменюк

Силы обороны Украины продолжают накрывать позиции врага на временно оккупированной Кинбурнской косе (Николаевская область). В ОК "Юг" отчитались об уничтожении еще трех единиц военной техники россиян.

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С ее помощью путинские солдаты обстреливали территорию нашего государства. Об этом утром 3 марта в эфире "Ми-Україна" рассказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Она сообщила, что наши защитники продолжают работать по Кинбурнской косе "достаточно тщательно и достаточно результативно".

"Нами снова было уничтожено три единицы боевой техники, с помощью которой враг наносил удары оттуда. Именно поэтому россияне пытаются отжиматься все глубже и глубже к Херсонскому уровню косы, то есть к непосредственному каналу связи с сушей, а оттуда им уже неудобно наносить удары, ведь не хватает дальнобойности того оружия, которое у них есть", – сказала Гуменюк.

Она отметила, что пока что россияне могут вести огонь из косы. Так, утром 3 марта враг, который базировался там, обстрелял район Очакова.

Добавим, что Кинбурнская коса остается единственной территорией Николаевщины, оккупированной войсками страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее представитель ГУР МО Андрей Юсов высказал надежду на то, что Кинбурнская коса может перейти под контроль Сил обороны уже к лету-2023.

– За 2 марта наши воины ликвидировали еще 765 захватчиков (всего с начала полномасштабной войны – 151 370). Сколько военной техники лишился враг – читайте в статистике Генерального штаба ВСУ по ссылке.

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