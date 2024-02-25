Россия держит наготове шесть кораблей: есть ли угроза применения 'Калибров'

Страна-агрессор Россия сосредоточила шесть боевых кораблей в акваториях трех морей. В настоящее время среди них нет носителей крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщил официальный Telegram-канал Военно-морских сил ВСУ. Информацию о российских кораблях там указали по состоянию на 07:30 воскресенья, 25 февраля.

Отмечается, что на это время три вражеских корабля находились на боевом дежурстве в Черном море, один – в Азовском и два – в Средиземном.

"Носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют", – подчеркнули в ВМС ВСУ.

Также там добавили, что в течение суток в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

– 24 суда к Азовскому морю (из них четыре двигались из пролива Босфор);

– 12 судов к Черному морю (два продолжили движение в направлении пролива Босфор).

Военные отметили, что страна-агрессор РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

Как сообщал OBOZ.UA, после того, как Силы обороны Украины совершили ряд успешных атак на корабли РФ в Черном море, враг начал рассредоточивать корабельно-катерный состав и периодически его передислоцирует. В то же время оккупанты понимают, что не могут полностью покинуть акваторию, ведь такой шаг можно будет рассматривать как капитуляцию.

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