Россия держит в Черном море на боевом дежурстве два корабля, среди которых носитель 'Калибров'

В Черном море Россия удерживает два своих военных корабля, один из них – носитель крылатых ракет "Калибр". В Азовском море зафиксирован один вражеский корабль.

В Средиземное же море на боевое дежурство РФ вывела три корабля, в частности, ракетоноситель с общим залпом до 8 ракет. Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Согласно информации ВМС, из двух российских кораблей в Черном море один является носителем "Калибров", однако ракетами он не снаряжен.

Еще один российский корабль зафиксирован в Азовском море, а в Средиземное россияне вывели три судна. Среди них – носитель "Калибров" с общим залпом до 8 ракет.

Также в ВМС сообщили, что за минувшие сутки в интересах РФ проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили 5 судов в Черном море и 2 – в Азовском. Ни одно из них не продолжило движение к Босфору.

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Напомним, ранее глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, как Россия пытается навредить судоходству в Черном море.

Оккупанты на днях активизировали свою тактическую авиацию на море и сбросили неизвестную взрывчатку в акватории Черного моря.

После этого появилась информация о том, что Украина остановила новый зерновой коридор в Черном море. Официальный запрет на перевозку якобы был введен на 26 октября. Об этом сообщили в консалтинговой компании Barva Invest со ссылкой на данные Администрации морских портов Украины: в компании заверили, что сообщения о запрете якобы рассылались непосредственно участникам рынка.

Однако в Министерстве восстановления Украины заявили, что информация об остановке нового зернового коридора не соответствует действительности.

"Учитывая, что коридор был внедрен в сверхсложных условиях военной агрессии России, его функционирование происходит с учетом военной обстановки и погодных условий. В настоящее время в портах Одесса, Черноморск и Южный под загрузкой 23 судна", – говорится в заявлении.