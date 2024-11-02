Россия держит в Черном море носитель 'Калибров': в ВМС оценили уровень ракетной угрозы

По состоянию на утро 2 ноября Россия вывела в Черное море один ракетоноситель. Общий залп может составлять до 4 ракет.

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Еще один вражеский корабль с общим залпом до 8 "Калибров" россияне удерживают в Средиземном море. О ситуации на море по состоянию на 6 утра 2 ноября рассказали в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

По данным ВМС ВСУ, утром в Черном море фиксировался один российский корабль, снаряженный 4 ракетами "Калибр".

В Азовском море 2 ноября вражеские военные суда не фиксировались.

В Средиземном море Россия удерживает один ракетоноситель с общим залпом до 8 ракет.

Также в ВМС сообщили, что за последние сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 9 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

до Азовского моря – 10 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", – добавили в Военно-морских силах.

Напомним, накануне стало известно о ракетном ударе РФ по Харькову. Вражеская ракета попала по месту дислокации полицейских в центре Харькова. Один милиционер погиб. Еще 30 полицейских и девять гражданских граждан были ранены.

В общей сложности на облцентр захватчики направили две ракеты С-300.

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