Россия держит в Черном море один корабль, являющийся носителем крылатых ракет 'Калибр'

В Черном море российская оккупационная армия удерживает один корабль – носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп может составлять до четырех ракет.

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В Азовском море вражеские суда отсутствуют, а в Средиземном на боевом дежурстве не замечено ни одного ракетоносителя. О ситуации на море на 6 утра 17 августа рассказали в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

"В Черном море – 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 4 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море – 2 вражеских корабля, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют", – говорится в сообщении .

Тем временем в Черном и Азовском морях в интересах РФ по-прежнему активно курсируют гражданские суда. Так, за прошедшие сутки через Керченский пролив в Черное море вошли восемь судов, одно из них направилось в направлении Босфора. В Азовский проход через Керченский пролив совершили 10 судов, одно из них двигалось из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - констатировали в ВМС.

Напомним, накануне, 16 августа, в ГУР рассказали, как дрон MAGURA V5 парализовал деятельность оккупантов на море.

За почти полтора года эти дроны поразили 18 судов Черноморского флота РФ, причем девять из них уничтожены безвозвратно. Благодаря небольшим размерам оккупанты выявляют их слишком поздно, к тому же для патрулирования акватории вблизи оккупированного Крыма враг активно привлекает авиацию, которую мог бы применять для боевых задач на фронте.

Следовательно, утверждают в разведке, морские дроны MAGURA V5 фактически заставили Черноморский флот РФ капитулировать в оккупированном украинском Крыму.