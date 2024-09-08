Россия держит в Черном море вражеский корабль – носитель крылатых ракет "Калибр"

Россия вывела в Черное и Средиземное моря свои военные корабли. Среди них – один носитель крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до четырех ракет.

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В Азовском море российские корабли не зафиксированы. О ситуации на 6 утра 8 сентября рассказали в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

"В Черном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 1 вражеский корабль, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют", – говорится в сообщении .

В ВМС Украины также рассказали, что за прошедшие сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили: в Черное море – 5 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 8 судов, из них 6 двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая систему автоматической идентификации (AIS)", – добавили в Военно-морских силах.

Напомним, ранее спикер ВМС Дмитрий Плетенчук рассказал, сколько дельфинов погибло в Черном море из-за действий РФ. По данным экологов, речь идет о тысячах погибших млекопитающих.

Страдают от войны и другие экосистемы. К примеру, значительный ущерб РФ нанесла также экосистем Кинбурнской косы и заповедника "Аскания Нова" в Херсонской области.

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