Россия держит в морской акватории носители 'Калибров': в ВМС оценили уровень ракетной угрозы

Страна-агрессор Россия 20 октября вывела в Средиземное море военные корабли, вооруженные крылатыми ракетами "Калибр". Их общий залп составляет 28 единиц такого вооружения.

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Об уровне ракетной угрозы сообщили Военно-морские силы ВСУ. Информация была собрана по состоянию на 06:00 воскресенья.

Отмечается, что в Черном море был зафиксирован один корабль оккупантов, однако он не является носителем "Калибров". В Азовском море в это время российские суда отсутствовали.

"В Средиземном море четыре вражеских корабля, из которых три являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 28 ракет",– подчеркнули в ВМС.

Там добавили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

– пять судов к Черному морю (три из них продолжили движение в направлении пролива Босфор);

– пять судов к Азовскому морю (одно двигалось из пролива Босфор).

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГУР рассказали детали операции, в результате которой был выведен из строя российский корабль "Александр Обухов". Тральщик Балтийского флота РФ получил серьезные повреждения.

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