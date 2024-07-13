Россия держит в Средиземном море два вражеских корабля-носителя 'Калибров'

По состоянию на 06:00 13 июля государство-террорист Россия вывела в Средиземное море два ракетоносителя. Общий залп составляет 24 ракеты "Калибр".

Об этом сообщили в Telegram Военно-морских сил Украины. Также отмечается, что 3 вражеских корабля находятся в Азовском море, хотя среди них нет ракетоносителей. А вот в Черное море флот противника не выходил.

Также, по данным украинских военных, 14 судов совершили проход по Керченскому проливу к Черному и Азовскому морям, часть из них двигалась к проливу Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", – отметили в ВМС.

Видео дня

Напомним, 7 июля стало известно, что россияне вывели из временно оккупированного Крыма все ракетоносители: три подлодки проекта "Варшавянка" и 5 кораблей – два фрегата "Макаров" и "Эссен", а также три судна проекта "Буян-М". На полуострове они покинули только корабли судообеспечения.

В ВМС предположили, что перемещение российского флота из Крыма в порт Новороссийска свидетельствует о том, что оккупанты не были готовы к столь длительным и интенсивным боевым действиям.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети появилось видео с пролетом российских крылатых ракет "Калибр" над Каспийским морем во время ракетной атаки РФ 8 июля. Это свидетельствует о том, что в массированный удар по Украине в тот день, унесший десятки жизней и разрушивший детскую больницу "Охматдет", были вовлечены морские ракетоносители, запускавшие ракеты именно из Каспия.

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