В сети появилось видео с пролетом крылатых ракет 'Калибр' над Каспийским морем во время атаки РФ 8 июля

В сети появилось видео с пролетом российских крылатых ракет "Калибр" над Каспийским морем во время ракетной атаки РФ 8 июля. Это свидетельствует о том, что в массированном ударе по Украине в тот день, унесшем десятки жизней и разрушившем детскую больницу "Охматдет", были задействованы морские ракетоносители, запускавшие ракеты именно из Каспия.

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До Украины тогда долетели не все "Калибры": обломки одного из них обнаружили в Калмыкии. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал monitor.

На канале было опубликовано видео с пролетом крылатых ракет 3м14 Калибр над Каспийским морем во время ракетной атаки 8 июля 2024 года. На кадрах видно, как очень низко над поверхностью воды пролетели, по меньшей мере, две ракеты, их сняли местные рыбаки на лодках.

Россиян при этом факт пролета ракет очень радует: когда "Калибры" их миновали, они радостно смеются.

"Исходя из этого, можно заключить, что во время ракетной атаки вооруженными силами врага применялись морские ракетоносители в акватории Каспийского моря для запуска крылатых ракет по территории Украины", – отметили в monitor.

Ранее сообщалось, что из Каспийского региона оккупанты запускали лишь крылатые ракеты Х-101 с бомбардировщиков Ту-95, "Калибры" же, по предварительным данным, россияне запускали из акватории Азовского моря.

В monitor также напомнили, что не все "Калибры" долетели до Украины: по крайней мере, одна из них решила остаться дома, с "березками": обломки "Калибра", по данным российских СМИ, после массированной атаки 8 июля нашли в Калмыкии. Упала она якобы из-за технического дефекта.

Напомним, накануне, 8 июля, Россия устроила массированную атаку на Украину. Под ударами оказались Киев, Днепр, Кривой Рог и другие города.

Всего в результате утренней атаки России по Украине погибли десятки человек, среди них – четверо детей. Около 200 гражданских ранены.

Только в Киеве на 15:44 9 июля погибли свыше 30 людей, среди них 4 ребенка, 120 – пострадали, среди них 10 детей, 11 человек спасены.

Всего повреждено около 100 объектов: детская больница "Охматдет", жилые дома, детские сады, роддом, колледж, бизнес-центр.

Российский удар по крупнейшей детской больнице страны, где на момент атаки находилось почти 630 детей и продолжались серьезные операции, повлекло за собой полное разрушение здания отделения токсикологии, а также серьезное повреждение еще четырех, в том числе нового корпуса больницы, который был открыт в 2021 году.

В Службе безопасности Украины показали обломки корпуса и серийные номера российской ракеты Х-101, обнаруженные на месте теракта. То, что именно Россия виновата в преднамеренном ударе по "Охматдету", подтвердили многочисленные OSINT-расследователи и эксперты по ракетным вооружениям, свои доказательства обнародовали и в Bellingcat. Заявление о том, что "с высокой вероятностью" "Охматдет" было поражено прямым попаданием российской ракеты, было сделано даже в ООН.

А в сообществе Molfar идентифицировали 95 российских военных, причастных к обстрелу "Охматдета".

Однако Россия продолжает цинично врать, что, мол, разрушения больницы повлекли за собой "антиракеты" украинской ПВО. Такие заявления делал, в частности, представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, эту же ложь и обвинения в адрес Украины повторил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза ООН 9 июля.