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В сети появилось видео с пролетом крылатых ракет "Калибр" над Каспийским морем во время атаки РФ 8 июля

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
1,6 т.
В сети появилось видео с пролетом крылатых ракет 'Калибр' над Каспийским морем во время атаки РФ 8 июля

В сети появилось видео с пролетом российских крылатых ракет "Калибр" над Каспийским морем во время ракетной атаки РФ 8 июля. Это свидетельствует о том, что в массированном ударе по Украине в тот день, унесшем десятки жизней и разрушившем детскую больницу "Охматдет", были задействованы морские ракетоносители, запускавшие ракеты именно из Каспия.

Видео дня

До Украины тогда долетели не все "Калибры": обломки одного из них обнаружили в Калмыкии. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал monitor.

На канале было опубликовано видео с пролетом крылатых ракет 3м14 Калибр над Каспийским морем во время ракетной атаки 8 июля 2024 года. На кадрах видно, как очень низко над поверхностью воды пролетели, по меньшей мере, две ракеты, их сняли местные рыбаки на лодках.

В сети появилось видео с пролетом крылатых ракет "Калибр" над Каспийским морем во время атаки РФ 8 июля
В сети появилось видео с пролетом крылатых ракет "Калибр" над Каспийским морем во время атаки РФ 8 июля

Россиян при этом факт пролета ракет очень радует: когда "Калибры" их миновали, они радостно смеются.

"Исходя из этого, можно заключить, что во время ракетной атаки вооруженными силами врага применялись морские ракетоносители в акватории Каспийского моря для запуска крылатых ракет по территории Украины", – отметили в monitor.

Ранее сообщалось, что из Каспийского региона оккупанты запускали лишь крылатые ракеты Х-101 с бомбардировщиков Ту-95, "Калибры" же, по предварительным данным, россияне запускали из акватории Азовского моря.

В monitor также напомнили, что не все "Калибры" долетели до Украины: по крайней мере, одна из них решила остаться дома, с "березками": обломки "Калибра", по данным российских СМИ, после массированной атаки 8 июля нашли в Калмыкии. Упала она якобы из-за технического дефекта.

В сети появилось видео с пролетом крылатых ракет "Калибр" над Каспийским морем во время атаки РФ 8 июля

Напомним, накануне, 8 июля, Россия устроила массированную атаку на Украину. Под ударами оказались Киев, Днепр, Кривой Рог и другие города.

Всего в результате утренней атаки России по Украине погибли десятки человек, среди них – четверо детей. Около 200 гражданских ранены.

Только в Киеве на 15:44 9 июля погибли свыше 30 людей, среди них 4 ребенка, 120 – пострадали, среди них 10 детей, 11 человек спасены.

Всего повреждено около 100 объектов: детская больница "Охматдет", жилые дома, детские сады, роддом, колледж, бизнес-центр.

Российский удар по крупнейшей детской больнице страны, где на момент атаки находилось почти 630 детей и продолжались серьезные операции, повлекло за собой полное разрушение здания отделения токсикологии, а также серьезное повреждение еще четырех, в том числе нового корпуса больницы, который был открыт в 2021 году.

В Службе безопасности Украины показали обломки корпуса и серийные номера российской ракеты Х-101, обнаруженные на месте теракта. То, что именно Россия виновата в преднамеренном ударе по "Охматдету", подтвердили многочисленные OSINT-расследователи и эксперты по ракетным вооружениям, свои доказательства обнародовали и в Bellingcat. Заявление о том, что "с высокой вероятностью" "Охматдет" было поражено прямым попаданием российской ракеты, было сделано даже в ООН.

А в сообществе Molfar идентифицировали 95 российских военных, причастных к обстрелу "Охматдета".

Однако Россия продолжает цинично врать, что, мол, разрушения больницы повлекли за собой "антиракеты" украинской ПВО. Такие заявления делал, в частности, представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, эту же ложь и обвинения в адрес Украины повторил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза ООН 9 июля.

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