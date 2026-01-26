Россия дистанционно минирует территории на Сумщине: взрывчатку сбрасывают в светлых мешках

Россия продолжает терроризировать мирных жителей на приграничных зонах. В частности, оккупанты дистанционно минируют территории в Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров. В случае обнаружения подозрительных предметов он призвал немедленно вызвать полицейских.

Тактика захватчиков

"Внимание! Враг продолжает применять тактику дистанционного минирования территорий. Враг сбрасывает с беспилотников взрывные устройства в небольших светлых мешках", – написал чиновник.

Он добавил, что взрыв может спровоцировать нажатие или даже приближение к предмету.

В связи с зафиксированными случаями такого минирования на территориях, граничащих с Сумщиной, Григоров призвал жителей области проявлять повышенную осторожность при передвижении по дорогам, особенно вблизи приграничных населенных пунктов.

"В случае обнаружения подозрительных предметов – не подходите к ним и немедленно сообщайте в полицию по номеру 102", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в полиции сообщили, что РФ атакует приграничье Сумщины дронами, к которым прикреплены противотанковые мины. Недавно к правоохранителям поступило сообщение от жителя одного из сел, который обнаружил на территории своего домовладения такой беспилотный летательный аппарат.

Как писал OBOZ.UA, оккупанты осуществили локальное проникновение в приграничное село Грабовское на Сумщине, однако дальнейшее продвижение сорвали украинские силы. Ситуация находится под контролем пограничников и смежных подразделений.

