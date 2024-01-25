'Россия должна прекратить войну против Украины': в ОБСЕ прокомментировали сбивание Ил-76

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) прокомментировали произошедшую накануне катастрофу российского самолета Ил-76 в Белгородской области РФ. Там призвали Россию прекратить войну против Украины – это будет лучшим способом прекращения насилия и смертей.

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Соответствующее заявление на пресс-конференции озвучил спикер ОБСЕ Дэвид Дедж, сообщает "Укринформ". Он подчеркнул, что эта война унесла слишком много жизней, в частности, и за последние дни.

"Хотя факты недавних инцидентов еще предстоит установить, ОБСЕ может лишь в очередной раз осудить насилие и повторить, что защита жизни имеет первостепенное значение. Лучший способ обеспечить это – чтобы Россия прекратила свою войну против Украины", – подчеркнул спикер ОБСЕ.

Действующий глава организации, глава МИД Мальты Иен Борг добавил, что пока мало деталей, чтобы дать полноценный комментарий по поводу инцидента.

Напомним, что в Белом доме также прокомментировали падение самолета Ил-76 в Белгородской области России, отметив, что у Вашингтона пока нет достаточно информации, чтобы установить, что произошло с самолетом, и были ли на нем украинские военнопленные.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ISW считают, что распространяя "вбросы" о пребывании на борту Ил-76 украинских военнопленных, Россия пытается посеять недовольство в Украине, усилить недоверие к украинскому правительству и убедить западных партнеров не предоставлять нашему государству критически важные системы ПВО, необходимые для непрерывной обороны от российских воздушных атак.

– Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов сообщил, что на борту военно-транспортного самолета Ил-76, который утром 24 января разбился в Белгородской области, должны быть военно-политические VIP-персоны России. Примечательно, что в последний момент ФСБ запретила им садиться на борт.

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