США пока не располагает информацией о наличии украинских пленных во сбитом Ил-76 – Белый дом

В Белом доме прокомментировали произошедшее в Белгородской области России падение самолета Ил-76. У Вашингтона пока нет достаточной информации, чтобы установить, что произошло с самолетом, и были ли на нем украинские военнопленные.

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Такое заявление сделал в Вашингтоне координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Брифинг транслировала пресс-служба ведомства.

"У нас недостаточно информации, чтобы комментировать эту авиакатастрофу. Украинцы утверждают одно, россияне другое. У нас пока нет фактов, чтобы комментировать это", — заявил представитель Белого дома.

Кирби также подчеркнул, что США со своей стороны делают все возможное для того, чтобы иметь больше информации, связанной с падением российского самолета.

Напомним: 24 января в Белгородской области России разбился Ил-76. В МО РФ утверждают, что борт перевозил 65 украинских военнопленных для обмена, а всего на самолете летели 75 человек. Момент падения Ил-76 попал на видео.

В ГУР МО Украины заявили, что между Украиной и Россией 24 января должен был состояться очередной обмен пленными, и украинская сторона выполнила все договоренности. В Главном управлении разведки Министерства обороны "нет достоверной и исчерпывающей информации" по поводу того, кто находился на борту российского самолета Ил-76 и в каком количестве.

Пресс-служба отметила: российская сторона утверждает, что обмен не произошел в результате сбития самолета, якобы перевозившего наших пленных.

Украина со своей стороны выполнила все договоренности. Российские пленные военнослужащие были вовремя доставлены на оговоренную точку для обмена, где они находились в безопасности.

"Безопасность наших защитников, согласно договоренностям, должна была обеспечить российская сторона", – заявили в разведке.

Как писал OBOZ.UA, российский военно-транспортный Ил-76, разбившийся 24 января, в этот день мог вернуться с еще одного полета. По данным системы Flightradar, на днях самолет был замечен вблизи Сирии.

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